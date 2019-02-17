【馬拉松心不死】美半馬慈善賽　女跑手遭惡犬咬傷披血衝線

渣打香港馬拉松曲終人散，不少人無懼長路漫漫，懷着一顆對馬拉松堅持的心，在微雨中成功挑戰自己完成比賽。 遠在美國佛羅里達州的一位女跑手亦有同樣的堅持。她在2月10日在一場半馬賽事中，被突然衝出的大狗咬傷後仍緊牙關，堅持跑完剩下的1.6公里。她最後衝過流着向衝過終點，贏得第四名以及需縫6針的「戰鬥疤痕」。

美國霍士新聞（Fox News）周日（17日）報道，美國佛羅里達州2月10日舉辦為預防乳癌籌款的Donna Half-Marathon半馬拉松賽事。40歲女選手斯塔克豪斯（Julie Stackhouse）在距離終點僅1.6公里時，仍保持在第三名，惟她突然看見一隻鬥牛㹴（bull-terrier）衝入場內亂吠。

她回憶指，這隻大狗約重80磅（約36公斤），充滿侵略性地咆哮吠叫，所以她立刻從比賽狀態轉換到隨時準備飛奔避開的狀態。不幸的是，她仍然被鬥牛㹴撞倒在地上，這隻大狗更試圖啃咬她的臉。

她連忙抬起手臂阻擋，才避過毀容的命運，惟手臂因此被牠咬傷，鮮血不停在流。斯塔克豪斯靠着個人意志以及朋友鼓勵，再次站起來忍痛朝終點跑去，最終獲得第四名。她在衝線不久後昏倒在地上，並立刻被送往急診室。

對於自己的手臂要縫6上針，斯塔克豪斯形容這些是「戰鬥疤痕」，並在Instagram表示「你永遠不知道自己有多強壯，變得堅強是你唯一選擇」。不少網友在紛紛在她Instagram留下祝福，讚賞她的勇氣。

活動創辦人迪根（Donna Deegan）表示，這隻狗是一名觀眾帶來，因無將牠綁好而發生意外。警方事後向這名主人罰款，並將鬥牛㹴狗安置在家中隔離。

斯塔克豪斯是跑步愛好者，並為自己患乳癌的母親多次參加這個比賽，而且首勝出兩次。

（綜合報道）