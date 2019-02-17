達文西傑作《救世主》推遲展出　全球最貴名畫或非大師真跡

外界普遍認為現存的達文西（Leonardo da Vinci）真跡少於20幅，《救世主》（Salvator Mundi）就是其中之一。畫作2017年被沙特阿拉伯王子投得，現由阿聯酋文化及旅遊部持有，本擬於2019年9月18日在阿布扎比羅浮宮（Louvre Abu Dhabi）展出。不過2018年9月當局宣布延遲展出，而未有解釋原因。傳聞畫作有可能不是真的出自達文西之手，倘若將它當成真品展出，肯定會令法國陷於尷尬的境地。

為羅浮宮內達文西作品復修工作擔任顧問的弗蘭克（Jacques Franck）接受英國《星期日電訊報》訪問時表示，法國政府高層人員以及羅浮宮的職員「都知道《救世主》不是達文西畫的」。他跟一些學者都相信，它並非出自達文西手筆，而是他工作室內的助手。

弗蘭克已去信法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）警告他不要在秋季的達文西展覽中擺出這幅畫，否則這將近乎是可恥的。他說，倘若將《救世主》放在貨真價實的《蒙羅麗莎》旁邊，將前者當成美麗的傑作般展出，後果難以想像。他也說很多政界中人都同意，認為必須阻止它出現在觀眾眼前。

位於阿聯酋阿布扎比的羅浮宮經過長達10年周折，終在2018年開幕。這個博物館可在未來30年使用「羅浮宮」這個名字，代價是阿聯酋政府向法國支付5.25億美元，簽下總值7.5億美元的聘約，它們都是用來僱用法國的管理人員。

達文西名作《救世主》（Salvator Mundi）2017年11月15日以估價4倍成交。圖為英國倫敦的工作人員在調整它的畫框。（視覺中國）

畫作在2017年11月經過一輪激烈競投後，由沙特阿拉伯王子貝德爾（Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud）以4.503億美元買下，讓它成為全球最貴的一幅畫。它現時由阿聯酋文化及旅遊部持有。傳聞他是代沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）出手競投。

除了畫作真正主人身份撲朔迷離，它的真偽與流向亦廣為外界討論。《救世主》是法王路易十二與妻子委託達文西繪製的，但它在18至19世紀間自皇室藏品中「人間蒸發」。它1958年重現人間，僅僅以60美元成交，因它被指是達文西工作室助手Giovanni Boltraffio的手筆。法國家美術館2011年展出達文西的作品時也包括《救世主》，而且稱有拍賣行佳士得背書。不過它的「真品」身份還是受人質疑，有影像證據顯示，它在2011年與2017年兩度公開展出時有分別。

德國史學家策爾納（Frank Zöllner）曾在其2017出版的書中指出，此畫的渲染層次技術較像是出1520年代一名達文西學徒的手法。惟英國的達文西學者肯普（Martin Kemp）卻指原畫損毀嚴重，也有複繪的情況，但若說質疑達文西之於這幅畫的責任受質疑，卻不是有根有據。