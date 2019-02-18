印度首架高鐵通車翌日即拋錨　疑因撞牛致故障

印度首架準高速鐵路列車「致敬印度號」（Vande Bharat Express）上周五（15日）剪綵通車，但翌日（16日）即發生意外，該架由瓦拉納西（Varanasi）返回新德里（Delhi）的列車途中懷疑撞到牛隻，一度需要停駛。

列車發生意外後照片，新德里電視台稱列車頭似乎沒有撞擊痕跡。（新德里電視台截圖）

印度新德里電視台NDTV報道，事發在周六（16日）清晨6時左右，載着多名列車員工及記者的高速列車在前往新德里途中，其中一卡車廂剎車系統突然故障，車廂內亦出現燒焦氣味，列車需一度停駛。

報道引述鐵路公司指出，懷疑列車在行駛途中撞到牛隻，不過列車車頭未有撞擊痕跡。印度視牛為神聖，各地都可看見牛隻流浪，暫時未知為何會有牛隻誤闖路軌。

鐵路公司檢查後，列車在8時重開，以低速駛回車站進行修理。列車預定在周日（17日）正式投入服務，事件中無人受傷。

Vande Bharat Express的正式官方名稱為「18號列車」，是印度首架自行建造的鐵路列車。列車最高可達每小時180公里，運營時速則以130公里為上限，屬準高速列車。總理莫迪才剛在上周五（15日）為列車剪綵，誰知未投入服務就先出現意外。

（新德里電視台）