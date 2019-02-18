泰國腦退化症婦人失蹤近半年　徒步流浪640公里到中國

泰國一名來自阿卡族（Akha）的59歲女子卡歐曼尼（Kaeomanee Arjaw，音譯）患有腦退化症，她2018年6月因想去找兒子而出門，豈料竟一去不返，家人遍尋不獲，同年6月12日報案指她失蹤。直到2019年1月底，有人終於在離她出發點640公里以外的中國雲南省昆明市發現她的蹤影，而她的家人上周五（15日）已將她帶回泰國。

據報道，卡歐曼尼住在泰國清萊府（Chiang Rai），她2018年6月出門，為的是去見身在附近的兒子，豈料一去不返。家人一直未能找到她，於是報案指她失蹤。直到2019年1月底，有人才發現她身處雲南省昆明市，幸好當時卡歐曼尼帶着泰國身分證，當地警方於是可以快速聯絡泰國領事館尋求協助。

卡歐曼尼在失蹤期間跨越泰國、緬甸及老撾交界的「金三角」（Golden Triangle）地區，路程共640公里，目前警方仍未清楚她的詳細步行路線，亦未知她步行多長時間。清萊府移民局警察的布沙巴博丁（Aekkorn Butsabarbodin，音譯）上校表示，卡歐曼尼告訴官員她是徒步走到那裏的，她一直在走，沿途餓了就向店家討食物。

卡歐曼尼的35歲女兒蘇查達（Suchada，音譯）上周四（14日）與泰國官員一同飛抵昆明市，當她看到母親後便立即相擁，並跪在母親身旁不斷落淚。母女重逢的場面令人動容。

從片段所見，當時有官員問她到底去了哪裏，她只回答說，「因為我想找兒子，所以一直走下去，四周完全沒有車」；蘇查達亦表示，卡歐曼尼的體重在失蹤前後相差20公斤。二人上周五已返回泰國。

（綜合報道）