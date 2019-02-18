日本擬在豬隻體內培植人類胰臟　東京大學最快4月申請

日本東京大學一組研究團隊計劃利用人類「誘導性多功能幹細胞」（Induced pluripotent stem cell，iPS細胞），以在豬隻體內培植人類胰臟，這項實驗若成功的話，未來將嘗試把這類培植出來的胰臟移植到人體，解決用作移植的人類胰臟數目不足問題。 研究團隊最快在2019年4月向東京大學提出申請，若研究獲批准，將成為日本首例。

研究團隊由日本東京大學中內啟光教授所帶領，他們計劃是先對豬隻的受精卵進行基因改造，令牠們無法長出胰臟，然後把人類的iPS細胞注入其中，再放回豬隻子宮內。

團隊之所以選擇以豬隻作為實驗對象，因為牠們成長很快，而且器官的形狀與人類相似。

他們預計當人類iPS細胞擴散至豬隻胎兒應該長出胰臟的位置時，人類胰臟就會成長；該豬隻胎兒隨後會在母豬分娩前被取出，以調查所產生的胰臟組織數量，並了解器官的運作。中內啟光教授對此實驗表示，「我們希望10年內便可將這個計劃應用到實際情況。」

日本政府預計會在2019年3月底修改官方指引，容許在動物體內培植人類器官的研究計劃。如果這個計劃能通過東京大學倫理審查委員會，同時得到日本政府專家委員會批准的話，最快在2019財政年度結束時（2020年4月）便可以開始進行實驗。

（綜合報道）