當日撕祖國護照　今日後悔欲回流　ISIS外國成員：求你畀我返來啦

ISIS在約5年前建立「哈里發國」（Caliphate），「國土」由敘利亞西部延伸到伊拉克巴格達郊區。在巔峰時期，ISIS約有來自40個國家近4萬名的成員，他們當日自豪地撕毀自己的本國護照，表示效忠這個極端組織。 惟經歷多年戰爭後，不少外國「聖戰士」在戰爭的硝煙中逝去，ISIS的地盤亦如流沙逝於掌心，「哈里發」的最後堡壘亦即將倒塌。苟延殘喘的歐美等外國成員，如今面臨無處容身的茫茫前路，表示後悔當日自己「好天真好傻」，希望能回到老家。 他們及家眷能否回國、回國後又會面臨甚麼刑罰，一切都是未知之數。這個問題除了困擾他們自己，亦成為國際間重要議題。

美國在敘利亞打擊極端組織ISIS的行動已進入最後一戰，ISIS成員、英國少女貝居姆（Shamima Begum）上周六（16日）在敘利亞難民營誕下男嬰，並透過家人及律師高調要求重返英國。無獨有偶，美國總統特朗普周日（17日）在Twitter推文稱，美軍在敘利亞拘捕800多名極端組織ISIS成員，點名要求英國、法國、德國及其他歐洲盟友「回收」及盡快起訴他們，否則美國或會「被迫釋放他們」。

ISIS外國成員回流：現已19歲、曾經歷兩次喪子之痛的貝居姆堅稱「沒有後悔」，但指如今為了新生嬰兒和她的生活，想要「回流」英國。（路透社）

24歲美國少女：當年好天真好傻

美國少女穆薩納（Hoda Muthana）是其中一個。與貝居姆一樣，當年19歲的她穆薩納加入ISIS後就居於敘利亞拉卡（Raqqa）。《衛報》報道，穆薩納與兒子遭俘虜後被送到當地一個難民營，成為營中1500名外國婦女及兒童中唯一的美國人，與其他西方國家的公民、俄羅斯人及突尼斯人共處。

穆薩納表示自己4年前因在網上被洗腦而參與ISIS聖戰，如今回想起來覺得自己「好天真好傻」，又擔心兒子的將來。她指自己犯下極大錯誤，希望美國原諒自己的無知，給予她回國的機會，並指自己永遠不會回到中東。

ISIS外國成員回流：不少外國ISIS成員面臨無處容身的茫茫前路，希望能回到老家，但如何處理他們及其配偶與子女成為各國難題。（路透社）

「聖戰士」回流 問題千頭萬緒

倫敦國王學院（King's College London）研究指，約有5,904名來自法國、德國及英國等西歐國家的公民，曾到敘利亞及伊拉克參與ISIS「聖戰」，當中約有1,765人已回國。歐洲議會（EP）研究指出，歐盟國家已根據刑事調查以及風險評估等方法來處理這些人，並逐一處理他們的子女的個案。

隨着ISIS沒落，這些歐洲國家對剩餘「聖戰士」回流問題已經不能再拖，但當中涉及的問題非常複雜：如何拘留及起訴這些「聖戰士」；他們的配偶及子女等又應否得到正常待遇。

根據國際法，一旦國家間的衝突結束，因身為戰俘而被關押的戰鬥人員應返回原籍國，惟這班「聖戰士」被歸類為恐怖分子，而非正式的國家戰鬥人員。若歐洲等國拒絕他們回流，他們的配偶及子女可能會成為無國籍人士，將他們留在敘利亞更可能會造成人道主義問題；但另一方面，接受他們回流可能會對本土居民及孩子的安全構成威脅。

ISIS外國成員回流：根據國際法，一旦國家間的衝突結束，作為戰俘被關押的戰鬥人員應返回原籍國，惟這班「聖戰士」被歸類為恐怖分子。（路透社）

一念之間​ 法治人權或政治考量

與穆薩納同處一個難民營的瑞典女子亞歷山大松（Lisa Andersson）投訴，營地的俄羅斯及突尼斯人不斷滋擾其他西方營友，並對她們及其子女構成威脅，所以希望能夠重返祖國。

無論這些「聖戰士」是覺今是而昨非，或是走投無路，各國都應基於法治及人權考慮每個案件，而非作政治決定，在符合國家安全的情況下，將他們遣返及起訴。「聖戰士」及家人的命運在歐洲各國一念之間，若這些國家一拖再拖，恐怕並非一個好辨法。

（綜合報道）