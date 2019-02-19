新加坡「派糖」63億元　「打散」發放確保全民受惠

香港政府斥資逾百億元推行「關愛共享計劃」，向合資格市民派發最多4000元津貼，即使有官員聲稱收到超過20萬份申請，但不少人批評申請手續繁複和混亂，結果怨聲載道。 同樣是「亞洲四小龍」的新加坡在2019年財政預算亦決定「全民派糖」，並為不同階層度身定做「利市」，確保政府開支用得其所。

新加坡財政部長王瑞傑（Heng Swee Keat）在2018年的預算撥出7億新加坡元向21歲以上的國民「派糖」，他周一（18日）發表2019年財政預算案時，宣布推出總值11億新加坡元（約63億港元）的「開埠200周年紀念」花紅。它的內容包括個人稅獲50%退稅，每位納稅人的上限為200新加坡元、消費稅補助劵，另外學生的儲蓄戶口亦獲得補貼等，希望減輕低收入人士的經濟負擔。

這次派糖亦為年長的「立國一代」提供不少好處，包括為1950年代立國時期出生的國民提供保健儲蓄戶口津貼、終身額外門診服務以及醫保保費津貼等，預計有接近50萬名長者受惠。

對比香港或澳門，新加坡明顯在如何為國民提供福利花了不少心思，王瑞傑亦以「同舟共濟，共創未來」形容這份預算案的精神，希望藉此減少貧富懸殊的差距，緩減當地出現社會撕裂情況。

（綜合報道）