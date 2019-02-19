韓K-pop偶像「似過孖生」助長歪風 　政府籲減「撞樣」明星亮相

謝安琪2005年推出《姿色份子》一曲，批判「美態等於尊嚴」的社會風氣。在整容極流行的韓國，當地政府亦認為此風不可長。 政府指出，當地電視節目出現太多「倒模天使」，助長「以貌取人」的歪風，於是向廣播及製作公司發出指引，建議不要讓太多相貌相似的偶像上同一個節目。不過有反對派議員質疑政府此舉「獨裁」。

《韓國時報》報道，韓國兩性平等及家庭部（The Ministry of Gender Equality and Family）周六（16日）發布指引，希望消除電視台有份促進的「以貌取人」（lookism）的不良風氣。

指引提及，太多「撞樣」的明星偶像出現在同一個電視節目，會產生一個狹窄的美態標準，影響年輕的觀眾。指引特別提及一些少女組合，「她們大多數都很瘦，並且有著類似的髮型和化妝，衣着曝露。」

政府的好意立即惹來在野黨議員批評，認為政府試圖監管「美的規範」，甚至質疑此舉跟全斗煥軍事獨裁統治期間控制民眾髮型及打壓穿裙無異。有關政客強調，外貌沒有一個主觀標準，只是關乎個人的品味，容不下政府監管。

抨擊以外，亦有不少聲音支持，認為不少少女組合都刻意賣弄性感。政府周一（18日）澄清指引只是建議性質，電視台可自行決定是否跟隨。

韓國K-pop偶像太似樣：政府認為太多相貌極似的偶像同台出現會助長「以貌取人」歪風，呼籲電視台建議避免出現這情況。圖為人氣極旺的韓國女子組合TWICE。（Getty Images）

▼韓國確實有不少樂團成員無論打扮或外型，均十分相像。請打開以下圖輯觀看。

（韓國時報）