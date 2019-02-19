Booking.com調查：個人旅行習慣　受國籍影響

網上旅行社Booking.com最近發表一項研究指出，國籍會影響一個人的旅行習慣，例如泰國人就比較喜歡旅行時有放鬆的時間，而且會去一些他們身邊朋友從未去過的地方。

研究指，約89%的泰國受訪者說「給自己放鬆的時間是旅行的一個重要動機」；另外78%則表示旅行應該「去那些身邊朋友從未去過的地方」。除了丹麥人和法國人認為「可以自由地表現出自己感受」比較重要之外，幾乎所有國籍的人都表示「有放鬆的時間」是旅行的主要動力。

「讓人懷念往事」亦是影響一個旅遊習慣的重要因素，約77%的泰國人稱他們旅行是為了「重新發現過去美好時光」，而保持活躍，以及擁有在本國無法得到的體驗也是推動他們「走出去」的重要原因。

研究又發現，個人安全、清潔程度和當地食物的質素也是泰國人考慮旅行地點的重要因素。對泰國旅客來說，泰國、老撾、緬甸和新加坡都是他們的目的地首選。

另一份網上旅行社Expedia的報告發現，2018年前往泰國的旅遊人數上升10%，其中來自香港的遊客佔總數的11%。這份報告亦指，獲得最便宜機票的最好方法是預早3個星期，並在周日預約機票，這樣可節省高達20%支出；最貴的日子則是周五，比起平均價錢要高出5%。然而對於飛行和預約酒店來說就剛好相反，最便宜的是星期五，最貴的才是星期日。

（綜合報道）