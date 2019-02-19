朝鮮交通工具升級　全新電車落地　票價平過1毫子

朝鮮平壤民眾出入依賴市內公共交通系統，但當地交通工具大多老舊又擠迫。美聯社周二（19日）報道，朝鮮領導人金正恩決定把當地的地鐵、電車和巴士「升級」，提升市民生活質素。

報道指，平壤人口大約3百萬，但私家車非常罕見，而的士價格對大眾而言也相對昂貴，因此很多人仍然是乘搭電車和巴士上班上學。惟當地交通工具緩慢和不舒適，電車更是出名擠迫。

朝鮮官媒近日報道當局引入的全新地鐵車卡和無軌電車，還發布金正恩親身視察車廂的照片。朝鮮交通部門表示，3輛載客量分別約300人的全新電車已於平壤「落地」運行。

目前當地有4條電車路線，當局2008年購入20架由捷克「太脫拉公司」（Tatra Company）生產，是富有東歐色彩的紅白色舊電車。

當地所有交通工具的票價劃一每程為5朝鮮圓（約0.04港元），交通部門考慮為路面交通引進地鐵使用的儲值卡系統。

朝鮮地鐵有往來大同江西側的兩條路線，共17個站。朝鮮鐵路導遊指出，地鐵是對朝鮮人民十分重要的交通工具，當局計劃在河的東側興建鐵路站，但暫時未展開工程。

平壤升級公共交通：平壤民眾排隊準備登上電車。當地的電車出名擠迫，當局稱引入載客量達300人的全新電車，以改善車廂擠迫的情況，提升人民生活質素。（美聯社）

（美聯社）