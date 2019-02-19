亞太區青年宜居城市排名　新加坡奪冠　香港排第三

全球20至38歲的千禧世代人口中，約58%位於亞太地區，新加坡金融分析網站ValueChampion近日評估20個亞太地區主要城市，顯示新加坡是區內最適合年輕一代工作和居住的城市，香港則排行第3。

美國媒體CNBC周日（17日）報道，該機構引用來自《經濟學人》（The Economist）、世界經濟論壇（World Economics Forum）和世界衞生組織（World Health Organization）等機構的數據，分析每個城市的就業前景、生活成本和生活質素3個範疇，以此為城市評分和排名。

結果顯示，香港排名第3。報告指，雖然香港租金和樓價高昂，在「生活成本」的範疇中只是排名第9，但是香港作為亞洲經濟中心，在「就業前景」範疇排名第3；在「生活質素」範疇，香港有眾多娛樂活動選擇，加上人均壽命長，排行第6。報告指在綜合多個範疇結果後，香港綜合排行第3。

新加坡則以高人均國內生產總值（GDP）、低失業率、良好治安和低污染環境等因素成為冠軍。至於各大城市排行的前六名分別是新加坡、東京、香港、廣州、墨爾本和台北，深圳與首爾並列第7，北京和上海則一同排14。

（CNBC）