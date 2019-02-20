「特金會」在即　越南幼稚園生穿韓服綵排　望為金正恩獻唱

朝鮮最高領導人金正恩下周三至周四（27日至28日）到訪越南首都河內，與美國總統特朗普（Donald Trump）進行第二次朝美首腦會談。 河內唯一一間朝鮮幼稚園的學生已經開始綵排，穿着傳統韓服獻唱朝鮮民謠，還背誦韓語詞彙，希望有機會在金正恩面前表演。

越南朝鮮友誼幼稚園（Vietnam-DPRK Friendship Kindergarten）於1978年創立，從校舍到小朋友午睡用的被舖、吃飯用的餐具等，幾乎全部來自朝鮮政府捐款。

幼稚園在牆上掛着朝鮮已故領袖金日成、金正日和越南共產主義革命家胡志明的肖像，課室亦以他們命名。

當地時間2019年2月19日，越南河內，越南-朝鮮友誼幼稚園的兒童為朝鮮最高領導人金正恩訪問做準備，這是河內唯一一家由朝鮮創辦的幼稚園。（視覺中國）

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現時幼稚園有450名3至5歲的學生，他們平日會學習朝鮮文化，例如泡菜、韓式紫菜飯和韓服等，朝鮮官員和領使館人員有時也會來參觀。

校長努氏明霞（音譯，Ngo Thi Minh Ha）表示，很歡迎金正恩來越南，亦希望他能到訪幼稚園，園方亦已向大使館表達意願。

第二次「特金會」的日期和地點至今只由白宮發布，平壤並未公開證實，亦無透露金正恩此行的細節。

（法新社）