【Karl Lagerfeld逝世】名人向老佛爺致意　梅拉尼婭嘆痛失英才

法國時尚品牌香奈兒（CHANEL）創意總監拉格斐（Karl Lagerfeld）周二（19日）於巴黎逝世，享年85歲。 人稱「老佛爺」的拉格斐叱吒時裝界逾半個世紀，身兼CHANEL、FENDI和自家品牌Karl Lagerfeld的靈魂人物。對於「老佛爺」的離世，不少名人都紛紛致意，曾經穿上拉格斐筆下設計迎接國賓的美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）也大嘆痛失英才。

梅拉尼婭在Twitter上表示，世界痛失一名創意天才，她會懷念拉格斐。梅拉尼婭的貼文還配以拉格斐為她設計的套裝草圖，以及製成品。2017年2月，梅拉尼婭和丈夫特朗普在白宮迎接以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）伉儷時，便是穿上拉格斐筆下的設計。

Today the world lost a creative genius. We will miss you Karl! #RIPKarlLagerfeld pic.twitter.com/8MMcWqDphE — Melania Trump (@FLOTUS) 2019年2月19日

前球星碧咸的妻子Victoria Beckham在Instagram向一代大師致敬，她寫道：「拉格斐是天才，在私下和專業上對我都十分慷慨。」

意大利品牌范思哲（Versace）創意總監Donatella Versace在Instagram上載與「老佛爺」的合照，並指「天才拉格斐觸動不少人的生命，包括Gianni（范思哲創辦人兼Donatella的哥哥）和我」。Donatella稱，不會忘記拉格斐不可思議的才華和無盡的靈感，將會一直向他學習。

名媛Kim Kardashian回憶與「老佛爺」合作的點滴，並對有幸曾經與拉格斐一起工作感到榮幸。

CHANEL其中一名代言人、英國女演員姬拉麗莉（Keira Knightley）對「老佛爺」的離世感到難過，形容他是一個傳奇。

英國女演員姬拉麗莉（Keira Knightley）曾為CHANEL香水拍攝廣告。圖為她周一（18日）在英國倫敦出席電影首映禮。（美聯社）

法國媒體報道，拉格斐周一（18日）晚上被緊急送到巴黎附近的醫院，在周二（19日）早上逝世，享年85歲。英國《每日郵報》及《鏡報》均引述消息人士稱，拉格斐患有胰臟癌。

「老佛爺」1933年在德國漢堡出生，通曉多國語言，1964年成為法國品牌Chloe的設計師，其後自1965年起與意大利品牌FENDI合作，並1983年起成為CHANEL藝術總監。這位設計師在翌年創辦個人同名品牌Karl Lagerfeld，為三個品牌盡心盡力，更在2004年破天荒與H＆M合作。

拉格斐同時是個爭議人物，2017年底，他批評德國總理默克爾的難民政策，期間重提猶太人大屠殺，又指德國不應將猶太人的「最大敵人」帶回國，暗指難民是猶太人的最大敵人，惹起公眾不滿。

Karl Lagerfeld逝世：著名時裝設計師Karl Lagerfeld逝世，享年85歲。他2012年在題為〈Little Black Jacket〉的個人拍攝展覽中現身。人稱「老佛爺」的Karl Lagerfeld曾說：「一個穿上小黑裙（Little Black Dress）的人，永遠都不會穿得過於隨便，或者過於隆重。」（路透社）

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（綜合報道）