【Karl Lagerfeld逝世】CHANEL發黑白照悼念　死因傳為胰臟癌　

時裝界巨人「老佛爺」拉格斐（Karl Lagerfeld）周二（19日）於巴黎病逝，享年85歲。他的同名品牌KARL LAGERFELD以及法國品牌香奈兒（CHANEL）同日在社交網站發布一張他的黑白照悼念，並形容他是21世紀其中一個最具影響力的設計師。

CHANEL在Facebook發文讚揚其創意總監Karl Lagerfeld是一名與別不凡的創意大師，文中感激他將創辦人香奈兒（Gabrielle Chanel）所設計的一系列服飾重新改造，但強調他的設計延續香奈兒的精神。

悼文引述Karl Lagerfeld一句說話，「我的工作不是做她（Gabrielle Chanel）已做過的東西，而是做她本來會做的東西。」

Karl Lagerfeld的同名品牌KARL LAGERFELD亦發文悼念他的離世，並讚揚他是21世紀最具影響力和最著名的設計師之一，指他充滿激情，擁有強大和強烈的好奇心，並形容他是一個標誌性、全球性的時尚象徵。

法國媒體報道，Karl Lagerfeld周一（18日）晚上被緊急送到巴黎附近的醫院，之後在周二（19日）早上逝世。死因方面，英國《每日郵報》及《鏡報》均引述消息人士指，Karl Lagerfeld與胰臟癌「搏鬥」。

Karl Lagerfeld逝世：法國品牌香奈兒（CHANEL）2月19日在Facebook發布Karl Lagerfeld黑白照向他致敬。（Facebook截圖／CHANEL）

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（綜合報道）