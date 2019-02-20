【Karl Lagerfeld逝世】與聖羅蘭同戀「最優雅法國人」　好友割蓆

時裝品牌香奈兒（CHANEL）藝術總監Karl Lagerfeld周二（19日）逝世、享年85歲。他在時裝界屬殿堂級人物，其影響力龐大，風格特出，人稱「凱薩」。長年「沐浴」在鎂光燈下他很有性格，而且相當保護自己的私人活。這從他不知何時開始「長戴」黑色太陽眼鏡中可見一斑。然而他處理得愈是低調處理，愈是引人查探，包括其與法國貴公子巴榭（Jacques de Bascher）的一段情。

他享受成為眾人焦點，同時好好保護「真正的自己」。他曾在接受《Vogue》訪問時說解釋，少向外界表露真我並不是說謊，而是在說出真相方面，他實在不欠誰。他也曾在接受《紐約時報》訪問時談及自己重視「孤獨」多於一切：「我一定要獨自一人才能做我要做的事。我喜歡獨處。我喜歡跟其他人在一起，但是不好意思，我得說我喜歡自己一個人待着，因為我有很多事情去做、去閱讀以及思考。」

他是生於1933年、1935年或1938年外界都有不同說法，媒體一般認為較有可能是1933年。他生於德國漢堡（Hamburg），父親是商人，母親在柏林擔任內衣售貨員，他在青少年時期移居巴黎，入讀Lycee Montaigne中學，從此定居該市。

Karl Lagerfeld逝世：聖羅蘭（Yves Saint Laurent）與Karl Lagerfeld曾經「爭仔」，導致份屬同門與好友的兩人最終絕交。圖為聖羅蘭（左）1959年1月29日在巴黎接受媒體記者訪問。（Getty Images）

與聖羅蘭份屬同門 成為好友

他在巴黎服裝工會學院（Ecole de la Chambre syndicale de la couture parisienne）求學期間，認識未來的「行家」聖羅蘭（Yves Saint-Laurent）。兩人惺惺相惜，一度成為好友。

他與聖羅蘭1954年同獲國際羊毛局（International Wool Secretariat，Secretariat international de la laine）競賽大獎，他的得獎作品是大衣，聖羅蘭的作品是裙子。

英俊法國貴族 迷倒兩時裝大師

早在13歲時已「出櫃」的Karl Lagerfeld，其感情生活也是記者追訪的目標。除了Brad Kroenig及Baptiste Giabiconi兩位男模先後成為他的「愛將」。他最廣為人知的，是與精神伴侶巴榭的關係。Karl Lagerfeld承認愛他，但否認兩人有身體接觸。他談及本是法國貴族的巴榭時曾說：「他是我所認識的最優雅的法國人。」兩人相戀合計18年，他是Karl Lagerfeld的靈感泉源。

這位「靈感男神」對不少人來說都是「萬人迷」，據說不論男女好些人都覺得他有無可抗拒的魅力。巴榭本人當然知道，而且喜歡這種「征服活動」。

他在19歲開始與Karl Lagerfeld相戀。在後者1973舉行的生日晚宴上，巴榭與聖羅蘭同時獲邀出席，兩人一見鍾情。巴榭之後跟Karl Lagerfeld大吵一架，搬離兩人同居的愛巢。惟這段維時不長的情事，導致Karl Lagerfeld與聖羅蘭疏遠，最終不相往來。Karl Lagerfeld之後仍與巴榭一起，直至後者1989年死於愛滋病併發症。

（綜合報道）