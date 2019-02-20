英國褫奪加入ISIS少女公民身分　專家：想回國還有辦法

英國女子貝居姆（Shamima Begum）2015年加入極端組織ISIS後，現在有意回國，但願望暫時落空。英國內政部周二（19日）書面通知貝居姆的家人，指貝居姆的英國公民身分已被褫奪。不過其家人表明計劃提出上訴。 有當地法律專家認為，鑑於她所生下的兒子仍是英國國民，因此她有機會獲准短暫回流英國，甚至上訴重奪國籍。

貝居姆現年19歲，她15歲時逃往敘利亞加入極端組織ISIS，期間曾誕下2名孩子，但兩名幼兒先後患病去世。她周六（16日）在難民營再誕下一名男嬰，並對外表示想跟兒子回國生活。不過她對當初的決定不感後悔，僅說日子愈來愈難過。

英國內政部周二透過書面通知貝居姆家人，公布有關其國籍被褫奪的決定，並指她有權上訴。天空電視台指政府的決定可能考慮到她同樣擁有孟加拉國籍，即使失去英國國籍，也不會成為無國藉人士。

《每日鏡報》引述法律專家意見指出，貝居姆的兒子仍擁有英國國籍，因此她可以憑兒子的身份，爭取重奪她的英國國民身份。律師還指出，貝居姆甚至可以申請一個「有限制的居留證」（limited leave to remain），跟兒子短暫留在英國，並同時申請上訴。

根據當地法律，貝居姆有14日時間提出上訴，若然有滯留異地等原因，時限也可以酌情調整。

加入極端組織ISIS的英國女子：貝居姆2019年2月向英國獨立電視台表示，她只是一名帶着初生嬰兒的19歲女孩，沒有任何武器，也不想傷害任何人。英國已經褫奪她的國籍，但專家認為她仍然有方法回流。（影片截圖）

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（每日鏡報）