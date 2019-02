【奧斯卡2019】群星拱照原創歌曲獎　電影歌曲有望重振聲威？

全球影壇盛事第91屆奧斯卡頒獎禮於當地時間周日(24日)舉行,大家在預測最佳電影或影帝影后花落誰家時,最佳原創歌曲同樣鬥得激烈。假如該獎項由百變天后Lady Gaga的《Shallow》(電影:星夢情深,A Star is Born)或饒舌歌手Kendrick Lamar的《All the Star》(電影:黑豹,Black Panther)奪得,將會是踏入千禧年代以來,第四次有「熱爆」歌曲揚威奧斯卡。 這亦反映了近年樂壇的變化,電影歌曲或大碟不再稱霸各大音樂排行榜前列,到底情況還有轉機嗎?

《Shallow》在美國Billboard Hot 100排行榜最高升至第五位,《星夢情深》原聲大碟試過在2018年秋季連續三周成為榜首;《All the Star》在Billboard Hot 100最高都只是獲第七名,《黑豹》原聲大碟曾間歇地成為一哥,不過至少證明它們仍受歡迎。之前在千禧年代於音樂排行榜十強以內的奧斯卡最佳歌曲已經是2014年的《Let It Go》、2013年英國歌后Adele的《Skyfall》及「Rap 界之神」Eminem在2003年的《Lose Yourself》。換句話說,撇除周日的結果,二千年代18年之間,只有三首被公認為「家傳戶曉」的流行歌曲揚威金像獎。

百花齊放的80、90年代

與現在的苦況相比,入圍上世紀80、90年代的奧斯卡原創歌曲基本是銷量保證,就算大家沒看過獲提名的電影,它們的歌曲卻耳熟能詳,而且亦不一定是唱片排行榜常客,例如《回到未來》(Back to the Future)的《The Power of Love》、《洛奇第三集:虎威》(Rocky III)的《Eye of the Tiger》等不時成為電台或電視台的播放熱門,這同時反映了當時主流音樂的類型。

這些歌曲在媒體的曝光率不斷,吸引年輕人購買唱片在家中播放,刺激唱片市場銷路,家家戶戶都差不多聽着同一首歌,就算每個人都有不同音樂喜好,他們總會對這些歌曲有印象。

踏入90年代,情況有些少變化,主要獲獎歌曲離不開迪士尼的作品,但仍有著名歌手在這個項目殺出重圍,例如樂壇天后麥當娜(Madonna)為《貝隆夫人》(Evita)主唱的《You Must Love Me》、《費城故事》(Philadelphia)的《Streets of Philadelphia》(搖滾歌手Bruce Springteen主唱)及加拿大天后Celine Dion的《鐵達尼號》(Titanic)主題曲《My Heart Will Go On》等,證明他們仍然可以有力一戰。順帶一提,雲妮侯斯頓(Whitney Houston)為《護花傾情》(The Bodyguard)主唱的《I Will Always Love You》都是90年代大熱電影歌曲,更被公認為史上最受歡迎作品之一,但由於屬翻唱性質,因此無緣角逐最佳原創歌曲獎。

五套入圍第91屆奧斯卡頒獎禮最佳原創歌曲的作品(排名不分先後):

2000年代:風光不再

到了2000年代,即使仍有著名歌手的作品入圍奧斯卡最佳原創歌曲,但它們的普及程度遠遠比不上《My Heart Will Go On》的全民皆曉效果,甚至連電影發燒友都可以記不起歌曲的旋律。導致這個原因,最主要是大家的消費模式受到互聯網世界影響,樂迷可以在網上購買喜歡的歌曲,而不再購買CD,導致CD銷售插水式下跌,大家到唱片店瘋狂掃貨的日子已不復再。

《紐約時報》(New York Times)曾經形容1995年為電影大碟的繁盛時期,到了1997年更達高峰,當年最高銷量排行100位內的唱片中,電影大碟佔了11席。不過可以在2000年代打入首20位的卻近乎零。低迷局面到了2011及2012年更加慘不忍睹,奧斯卡的最佳原創歌曲只有兩首作品:《奇鸚嘉年華》(Rio)的《Real in Rio》及《慈善星輝布公仔》(The Muppets)的《Man or Muppet》角逐,大會更因此取消了這部份演出的環節。

進入千禧年代,數碼生活成為主流,人們的聴歌習慣變成現在的網上下載任何歌曲,而且無需綑綁式購買唱片,導致唱片銷路大不如前,連老牌唱片店HMV也因此結業。(路透社)

2018:混戰過後是一片光明?

電影歌曲受歡迎程度大不如前,除了受到互聯網影響外,人們不再同時分享相同的文化標準,即是大家分散口味,吸收不同類型的娛樂,導致奧斯卡頒獎禮失去收視保證的光環,普遍民眾亦對入圍作品沒有太大認識。

因此《福布斯》(Forbes)指出,2018年對於電影音樂可謂是重要的一年,《星夢情深》、《黑豹》、《大娛樂家》(The Greatest Showman)在同一年內分別在排行榜稱霸數周,是繼1998年後再有同一局面。另外《波希米亞狂想曲: 搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)的原聲大碟亦繼1970、1990年代後,在2018年第三度大賣,顯示這類型音樂還有需求。

這次奧斯卡最佳原創歌曲爭奪戰競爭激烈,可以說決定電影音樂重生的成敗,但會否像《Let It Go》一樣無以為繼,始終有疑問。加上要每年都有多名重量級音樂人角逐同一獎項,亦非易事,但由短線目標來看,2019年會有多套大作強勢回歸,起碼可以想像2020年的奧斯卡或同樣鬥得燦爛。

畢利谷巴夥拍Lady Gaga主演的《星夢情深》在全球票房大賣,他們為電影主唱的《Shallow》更揚威金球獎最佳原創歌曲,到底他們能否在奧斯卡再下一城?(路透社)

(綜合報道)