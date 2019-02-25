【奧斯卡2019】群星拱照原創歌曲獎　電影歌曲有望重振聲威？

全球影壇盛事第91屆奧斯卡頒獎禮於當地時間周日（24日）舉行，大家在預測最佳電影或影帝影后花落誰家時，最佳原創歌曲同樣鬥得激烈。假如該獎項由百變天后Lady Gaga的《Shallow》（電影：星夢情深，A Star is Born）或饒舌歌手Kendrick Lamar的《All the Star》（電影：黑豹，Black Panther）奪得，將會是踏入千禧年代以來，第四次有「熱爆」歌曲揚威奧斯卡。 這亦反映了近年樂壇的變化，電影歌曲或大碟不再稱霸各大音樂排行榜前列，到底情況還有轉機嗎？

《Shallow》在美國Billboard Hot 100排行榜最高升至第五位，《星夢情深》原聲大碟試過在2018年秋季連續三周成為榜首；《All the Star》在Billboard Hot 100最高都只是獲第七名，《黑豹》原聲大碟曾間歇地成為一哥，不過至少證明它們仍受歡迎。之前在千禧年代於音樂排行榜十強以內的奧斯卡最佳歌曲已經是2014年的《Let It Go》、2013年英國歌后Adele的《Skyfall》及「Rap 界之神」Eminem在2003年的《Lose Yourself》。換句話說，撇除周日的結果，二千年代18年之間，只有三首被公認為「家傳戶曉」的流行歌曲揚威金像獎。

百花齊放的80、90年代

與現在的苦況相比，入圍上世紀80、90年代的奧斯卡原創歌曲基本是銷量保證，就算大家沒看過獲提名的電影，它們的歌曲卻耳熟能詳，而且亦不一定是唱片排行榜常客，例如《回到未來》（Back to the Future）的《The Power of Love》、《洛奇第三集：虎威》（Rocky III）的《Eye of the Tiger》等不時成為電台或電視台的播放熱門，這同時反映了當時主流音樂的類型。

這些歌曲在媒體的曝光率不斷，吸引年輕人購買唱片在家中播放，刺激唱片市場銷路，家家戶戶都差不多聽着同一首歌，就算每個人都有不同音樂喜好，他們總會對這些歌曲有印象。

踏入90年代，情況有些少變化，主要獲獎歌曲離不開迪士尼的作品，但仍有著名歌手在這個項目殺出重圍，例如樂壇天后麥當娜（Madonna）為《貝隆夫人》（Evita）主唱的《You Must Love Me》、《費城故事》（Philadelphia）的《Streets of Philadelphia》（搖滾歌手Bruce Springteen主唱）及加拿大天后Celine Dion的《鐵達尼號》（Titanic）主題曲《My Heart Will Go On》等，證明他們仍然可以有力一戰。順帶一提，雲妮侯斯頓（Whitney Houston）為《護花傾情》（The Bodyguard）主唱的《I Will Always Love You》都是90年代大熱電影歌曲，更被公認為史上最受歡迎作品之一，但由於屬翻唱性質，因此無緣角逐最佳原創歌曲獎。

五套入圍第91屆奧斯卡頒獎禮最佳原創歌曲的作品（排名不分先後）：

2000年代：風光不再

到了2000年代，即使仍有著名歌手的作品入圍奧斯卡最佳原創歌曲，但它們的普及程度遠遠比不上《My Heart Will Go On》的全民皆曉效果，甚至連電影發燒友都可以記不起歌曲的旋律。導致這個原因，最主要是大家的消費模式受到互聯網世界影響，樂迷可以在網上購買喜歡的歌曲，而不再購買CD，導致CD銷售插水式下跌，大家到唱片店瘋狂掃貨的日子已不復再。

《紐約時報》（New York Times）曾經形容1995年為電影大碟的繁盛時期，到了1997年更達高峰，當年最高銷量排行100位內的唱片中，電影大碟佔了11席。不過可以在2000年代打入首20位的卻近乎零。低迷局面到了2011及2012年更加慘不忍睹，奧斯卡的最佳原創歌曲只有兩首作品：《奇鸚嘉年華》（Rio）的《Real in Rio》及《慈善星輝布公仔》（The Muppets）的《Man or Muppet》角逐，大會更因此取消了這部份演出的環節。

進入千禧年代，數碼生活成為主流，人們的聴歌習慣變成現在的網上下載任何歌曲，而且無需綑綁式購買唱片，導致唱片銷路大不如前，連老牌唱片店HMV也因此結業。（路透社）

2018：混戰過後是一片光明？

電影歌曲受歡迎程度大不如前，除了受到互聯網影響外，人們不再同時分享相同的文化標準，即是大家分散口味，吸收不同類型的娛樂，導致奧斯卡頒獎禮失去收視保證的光環，普遍民眾亦對入圍作品沒有太大認識。

因此《福布斯》（Forbes）指出，2018年對於電影音樂可謂是重要的一年，《星夢情深》、《黑豹》、《大娛樂家》（The Greatest Showman）在同一年內分別在排行榜稱霸數周，是繼1998年後再有同一局面。另外《波希米亞狂想曲: 搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）的原聲大碟亦繼1970、1990年代後，在2018年第三度大賣，顯示這類型音樂還有需求。

這次奧斯卡最佳原創歌曲爭奪戰競爭激烈，可以說決定電影音樂重生的成敗，但會否像《Let It Go》一樣無以為繼，始終有疑問。加上要每年都有多名重量級音樂人角逐同一獎項，亦非易事，但由短線目標來看，2019年會有多套大作強勢回歸，起碼可以想像2020年的奧斯卡或同樣鬥得燦爛。

畢利谷巴夥拍Lady Gaga主演的《星夢情深》在全球票房大賣，他們為電影主唱的《Shallow》更揚威金球獎最佳原創歌曲，到底他們能否在奧斯卡再下一城？（路透社）

（綜合報道）