澳洲小鎮上空驚現「立體UFO」　警方：我們並不孤單

西澳洲小鎮布魯姆（Broome）警方周日（2月17日）在其Twitter上發布一條閉路電視影片，令所有UFO迷興奮不已。影片是前一天晚上拍到的，內容是行雷閃電的天空中出現一個巨大光圈，吸引網民轉發。有人開心地指出鏡頭可能真的拍到UFO（不明飛行物體）。警方則在Twitter推文中幽默地說：「看來我們並不孤單」。

影片片長約長15秒，它來自一個停車場的閉路攝錄鏡頭。從影片可看到，天空劃過一道閃電後，停車場中一棵樹的左方突然出現一個巨大圓形物體。它看來很立體，內裏還有一個發光的三角形。在閃電打雷持續之際，這個不明飛行物也慢慢飄到畫面左方，之後走出鏡頭之外。

警方在Twitter推文中寫道：「翻看昨晚小鎮海灘處於風暴中的閉路攝錄鏡頭片段後，看來我們並不孤單」，句末還加了好幾個代表飛碟的表情符號。

警方的推文顯然是個玩笑，但很多UFO迷將它當成真的目擊個案，並將它轉發到網上論壇。名為韋林（Scott Waring）的UFO「發燒友」在網誌寫道：「第一眼看到這個飛碟，我都有懷疑，但當看到它發光以及裏面有個三角形……我100%確定它是真的。」

更有可能的解釋，其實是「鏡頭光暈」（lens flare）造成的現象，這也是美國知名導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）常用的拍攝技巧。仔細看一遍的話，便會看見一部汽車在螢幕右下方倒車，而它的移動跟「飛碟」光的形成是一致的。Twitter帳戶ufoofinterest.org製作了一個gif檔案來解釋整件事。

Nice optical effect. Of course it's just a typical lens flare caused by that vehicle's reversing light. pic.twitter.com/mzydDmnMo0 — ufoofinterest.org (@ufoofinterest) February 18, 2019

（CNET）