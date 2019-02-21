焦慮症患者腹痛求醫　醫生開刀取出2公斤石塊樽蓋

韓國一名男子常常感到腹痛，於是前往位於京畿道高陽市的仁濟大學一山白醫院（Inje University Ilsan Paik Hospital）求醫。醫生發現病人腹部腫脹，摸起來像是肚內有石塊，檢查後發現病人體內充滿「異物」，最終需要開刀逐一取出。該名男子之所以會吞下石塊、瓶蓋和硬幣等物體，原來是與他患有焦慮症有關。

《美國醫療案例報告期刊》（暫譯，American Journal of Medical Case Reports）早前刊出有關病例。仁濟大學一山白醫院Pyong Wha Choi醫生指，患者54歲，天生智力障礙，患有焦慮症（anxiety disorder）10年。醫生檢查時發現病人腹部腫脹，摸起來像是肚內有石塊。

病人在5個月前於精神科求診時，已經X光發現體內有硬幣，最終透過大腸順利排出體外。（美國醫療案例報告期刊）

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病人在5個月前於精神科求診時，已經X光發現體內有硬幣，最終透過大腸順利排出體外。今次的X光則顯示，患者腹中有大量物體堆積，填滿整個胃部，但未有出現併發症。經醫生查問下，患者承認自己在焦慮時會吞下硬幣和石塊等物件。

最初醫生想利用胃鏡（gastroscopy）取出胃中異物，惟因數量太多而失敗。最後醫生透過外科手術將胃內的東西逐一取出，其中包括石塊、硬幣和瓶蓋，合共足足重約2公斤。男子在術後9天出院。

（美國醫療案例報告期刊／每日郵報）