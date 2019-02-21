日本忍者日　伊賀＋甲賀市公務員穿古裝返工

2月22日是日本「忍者之日」，被稱為忍者發源地的甲賀市和伊賀市有政府部門，出現令人眼前一亮的轉變。 甲賀市政府負責觀光旅遊事務約30名員工自上周一（18日）穿着忍者服上班，至本周五（22日）為止。

甲賀市政府觀光企劃推廣課的職員為配合「忍者之日」，全體30人穿上包裹全身、僅露出眼睛的忍者裝束上班。有些忍者服是紅色、藏藍色或是黑色等。在裝潢現代化的辦公室出現一批身穿「古裝」的人，外人看到此番情境，想必會忍不住微笑。

日本「忍者之日」：甲賀市和伊賀市被稱為忍者發源地，當地政府職員2月22日穿忍者服上班。（電視截圖）

這批「現代忍者」在這段期間，不論在辦公室工作或出外接待到訪者，都以這種形象示人。他們甚至會用忍者的語氣接電話。他們在開始工作前，都會說出「nin、nin、nin、nin」的聲音，配以有關手勢，表現相當投入。

職員們對改穿忍者服的安排感覺正面。有女職員表示，忍者以動作快著稱，穿上忍者服的自己也覺得工作效率有提升。

觀光企劃推廣課課長吉川寬表示：「忍者的概念在外國人心目中很有受歡迎。希望他們能對甲賀感興趣，深入了解本地魅力。」

日本這兩個城市將2月22日定為「忍者之日」。該國一般將2月2日至22日期間稱為「忍者月」，期間國內多處都會舉辦各種相關活動。

（綜合報道）