滯港沙特阿拉伯姊妹：「不想與卡舒吉同一命運」

沙特阿拉伯一對姊妹因不滿伊斯蘭嚴厲律法以及家人虐打，2018年9月與家人到斯里蘭卡旅行時逃走。惟她們在香港轉機時事敗，被迫滯留此地5個多月。 兩姊妹周四（21日）於Twitter求助，表示不想與美國《華盛頓郵報》沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）同一命運，進入沙特領事館後丟掉性命。

兩名少女分別20及18歲。她們化名分別是麗姆（Reem）及拉萬（Rawan），兩人周四在Twitter貼文稱：「我們的護照已被沙特政府吊銷，以防我們離開（香港）。我們認為這是想強迫我們前往沙特駐香港領事館。我們不希望面臨與卡舒吉先生同樣的命運。」

她們通過代表律師維德勒（Michael Vidler）發布聲明，稱兩人抵港時有一身份不明男子拿去她們的護照，企圖誤導兩人登上飛返沙特阿拉伯的客機。兩姐妹後來獲悉這名男子是沙特駐香港總領事館的人，以及本已預定前往澳洲的機票被取消。

兩人知道無法轉飛他國後，因擔心會被擄走而離開機場。

香港警方接到她們家人報案後，嘗試帶兩人去見他們。她們亦因為擔憂會被家人找到，於接近6個月的滯港生涯中變換住宿地點多達13次。

Our passports have been invalidated by the Saudi Gvt, which has prevented us from leaving and we think is an attempt to force us to go into the Saudi Consulate. We do not want to face the same fate as Mr Jamal Khashoggi. — #HKSaudisisters (@HKsisters6) 2019年2月21日

We are the two Saudi sisters in Hong Kong. Unlike what people thought, we are still in hiding in Hong Kong. When we arrived here, officials of the Saudi Consulate attempted to kidnap us at the airport. — #HKSaudisisters (@HKsisters6) February 21, 2019

拉萬接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時表示：「我想學習我想學的知識，我想做我想做的工作，我想自己選擇結婚的日子，選擇我要嫁給哪個男人，即使我不想結婚，我也想有選擇的權利。」

她們表示：「我們夢想能到一個安全的地方，讓我們能做個正常的年輕女子，免於暴力以及壓迫。」

兩人在聲明中表示已放棄信奉伊斯蘭教，擔心回國後會面臨死刑：「我們希望一個尊重女權以及能平等對待我們的國家能給予庇護。」

她倆是繼沙特18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）1月逃到泰國曼谷、最終獲加拿大庇護後，另一個引起國際關注的類似個案。

（美國有線新聞網絡）