滯港沙特阿拉伯姊妹：「不想與卡舒吉同一命運」

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沙特阿拉伯一對姊妹因不滿伊斯蘭嚴厲律法以及家人虐打，2018年9月與家人到斯里蘭卡旅行時逃走。惟她們在香港轉機時事敗，被迫滯留此地5個多月。

兩姊妹周四（21日）於Twitter求助，表示不想與美國《華盛頓郵報》沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）同一命運，進入沙特領事館後丟掉性命。

兩名少女分別20及18歲。她們化名分別是麗姆（Reem）及拉萬（Rawan），兩人周四在Twitter貼文稱：「我們的護照已被沙特政府吊銷，以防我們離開（香港）。我們認為這是想強迫我們前往沙特駐香港領事館。我們不希望面臨與卡舒吉先生同樣的命運。」

她們通過代表律師維德勒（Michael Vidler）發布聲明，稱兩人抵港時有一身份不明男子拿去她們的護照，企圖誤導兩人登上飛返沙特阿拉伯的客機。兩姐妹後來獲悉這名男子是沙特駐香港總領事館的人，以及本已預定前往澳洲的機票被取消。

兩人知道無法轉飛他國後，因擔心會被擄走而離開機場。

香港警方接到她們家人報案後，嘗試帶兩人去見他們。她們亦因為擔憂會被家人找到，於接近6個月的滯港生涯中變換住宿地點多達13次。

拉萬接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時表示：「我想學習我想學的知識，我想做我想做的工作，我想自己選擇結婚的日子，選擇我要嫁給哪個男人，即使我不想結婚，我也想有選擇的權利。」

她們表示：「我們夢想能到一個安全的地方，讓我們能做個正常的年輕女子，免於暴力以及壓迫。」

兩人在聲明中表示已放棄信奉伊斯蘭教，擔心回國後會面臨死刑：「我們希望一個尊重女權以及能平等對待我們的國家能給予庇護。」

她倆是繼沙特18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）1月逃到泰國曼谷、最終獲加拿大庇護後，另一個引起國際關注的類似個案。

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（美國有線新聞網絡）

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