德專家：探索太空好危險　人類將被消滅　如小鹿斑比vs.哥斯拉

德國弗賴堡（Freiburg）心理學和心理健康前沿研究所（Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health ）的施泰切教授（Dr. Michael Schetsche）和安東教授（Dr. Andreas Anton）在二人合著的The Alien Society - Introduction to Exosociology（暫譯：外星人社會：宇宙社會學簡介）一書中警告，如人類繼續探索太空並發出訊號尋找外星人，對人類的危險會愈來愈大，最終甚至將被外星人消滅。 施泰切教授亦預料，人類與任何先進外星族群的戰爭猶如「小鹿斑比（Bambi）對抗哥斯拉（Godzilla）」，而人類是「小鹿斑比」，相信會被徹底毀滅。

施泰切教授說，他們在研究中發現5個威脅地球生命的危機，其中探索太空是個隱藏危機，因為這可能遇見外星生物。

他指出「經過幾十萬或甚至幾百萬年後，你仍有可能在一些沒有大氣層的天體上找到外星人的遺物，這可能是外星人的太空探測器在月球或小行星帶所留下的太空垃圾。」

他又說，「試想像如果這些遺物仍然可以運作，它也許是用來探索太空的強大裝備，人類必然會想調查它，於是我們把它帶回地球，拿它進行實驗，出於強烈好奇心而啟動它，然後它可能消滅地面上四分之一的人口。一些國家或大公司會付出一切以獲得這些先進技術，它可能為地球上的戰爭點燃火花。」

他亦表示可以看看歷史的比較，「當初美洲被發現時，征服者帶着巨船、大炮和馬匹登陸，最後消滅了90%的土著」。他又認為如今是人類為這樣的危機做好準備，並建立國際聯盟的時候，而全世界也許能在聯合國監督下成立一個團結陣線。

（綜合報道）