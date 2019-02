德專家：探索太空好危險　人類將被消滅　如小鹿斑比vs.哥斯拉

德國弗賴堡(Freiburg)心理學和心理健康前沿研究所(Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health )的施泰切教授(Dr. Michael Schetsche)和安東教授(Dr. Andreas Anton)在二人合著的The Alien Society - Introduction to Exosociology(暫譯:外星人社會:宇宙社會學簡介)一書中警告,如人類繼續探索太空並發出訊號尋找外星人,對人類的危險會愈來愈大,最終甚至將被外星人消滅。

施泰切教授亦預料,人類與任何先進外星族群的戰爭猶如「小鹿斑比(Bambi)對抗哥斯拉(Godzilla)」,而人類是「小鹿斑比」,相信會被徹底毀滅。