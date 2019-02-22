世上最大蜜蜂「重現人間」　下顎有力如「大鋼牙」

大家不時聽到生物受到滅絕威脅，不過最近就傳出有物種「重現人間」。有生物學家在印尼發現一種消失38年的「蜜蜂之王」，其身型與成人的一隻姆指相若。學者希望趁這次發現，可以保護蜜蜂避免滅絕厄運。

全球野生動物保護協會（Global Wildlife Conservation）周四（21日）在Facebook發文，表示研究團隊1月在印尼摩鹿加群島北部（North Moluccas）發現一隻雌性華萊士巨型蜜蜂（Wallace's giant bee，學名：Megachile pluto）。

這種蜜蜂在1858年由英國自然學家華萊士（Alfred Russel Wallace）首次發現，並以自己姓名命名。他形容蜜蜂像「黑色大黃蜂，並擁有鍬形蟲一樣的大顎」，英國廣播公司（BBC）指這種蜜蜂的翼展大約6厘米，雌性會用大顎收集樹脂並在白蟻丘中築巢，避免巢穴遭白蟻入侵。

與普通蜜蜂相比，華萊士巨型蜜蜂就像巨無霸。一批科學家在2019年1月在印尼發現華萊士巨型蜜蜂的蹤影，是自1981年以來首次，亦證實這種蜜蜂仍未滅絕。（VCG）

華萊士巨型蜜蜂「身型」較一般蜜峰為大，翼展估計有6.35厘米。牠的大小跟成年人類拇指差不多。牠最令人印象深刻的除了其體型，便是牠巨大的下顎，看着會令人聯想到占士邦電影系列中的反派人物「大鋼牙」（Jaws）。

自1981年後，再沒有人見過華萊士巨型蜜蜂出沒，直到一直研究這種蜜蜂的團隊到印尼尋找它們的蹤跡，最終花了五天時間，在一棵樹距離地面大約2.4米的白蟻巢拍攝到它仍然存在。捕捉這一刻的攝影師博爾特（Clay Bolt）形容見到華萊士巨型蜜蜂出現在眼前，實在教人興奮，並希望這個好消息有助推動人們保護當地環境。

美國普林斯頓大學（Princeton University）昆蟲學家懷曼（Eli Wyman）認為，大家對這種罕有生物沒有太大認識，所以呼籲利用這次機會刺激對它的研究，令蜜蜂不會消失於世上。

（英國廣播公司／鏡報）