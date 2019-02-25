【奧斯卡2019】博收視圖變陣　安排朝令夕改　趕客頹勢難挽？

第91屆奧斯卡頒獎禮於美國時間周日（24日）舉行，對於一眾電影迷而言，這是一個影壇年度盛事，可是近年節目的受歡迎程度大不如前，今屆更隨時「低處不算低」，到底是甚麼原因令捧場客紛紛說不？

首先由收視說起，兩大權威娛樂網站《Variety》和《Hollywood Reporter》的數字顯示，由2008至2018年期間，收看節目的觀眾數目猶如過山車，2008年有3180萬觀眾，2014年更有4370萬，但之後數年的數字不斷下滑，2018年更只得2650萬，創歷史新低。

奧斯卡主辦當局因此計劃在2019年節目推出一連串措施，希望重新將觀眾的眼睛拉到屏幕前，不過頒獎禮臨近時卻改完又改，導致各方都不看好這次節目收視。

第91屆奧斯卡頒獎禮舉行在即，但外界普遍看淡今屆收視。圖為工作人員在佈置會場。（路透社）

大會想「縮皮」 業界群起反對

或者有人認為，2018年收視欠佳是受到接近4小時的漫長節目時間影響，因此大會決定由時間控制着手，包括有消息指角逐最佳原創歌曲的5首作品將不會現場表演，取消一貫傳統，結束惹來極大迴響，大會最終決定保留該環節，但有份憑《黑豹》（Black Panther）主題曲《All the Stars》入圍的Kendrick Lamar已表明不會表演，實屬可惜。

另一具爭議措施是宣布將頒發最佳拍攝、剪接、實景短片及化妝四個獎項安排於廣告時段，並在當晚較後時間播放。這個舉動引起業界人士不滿，一眾荷里活名導包括李安、馬田史高西斯（Martin Scorsese）、昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）等更發表連署公開信，狠批大會侮辱電影工作者。亦有不少人認為，廣告時段就是大家把握機會上洗手間的時候，假如付出畢生心血而獲獎的人面對空空如也的嘉賓席發表得獎感受，絕對是不好受。結果大會在三日後決定取消計劃，同時意味以3小時為上限的目標難以達成。

《黑豹》（Black Panther）主題曲《All the Stars》入圍第91屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，但主唱的Kendrick Lamar周四（2月21日）表示不會到場表演。（電影劇照）

「串星」做主持 頒獎禮凝聚力成疑

要找到出色的圈中人主持奧斯卡本身非常困難，這一屆更是一波多折。大會到了2018年12月初才公布由諧星Kevin Hart為主席人選，但他卻被翻舊帳揭發曾在Twitter上發表恐同言論，結果公布安排後兩日就宣布推掉職務。

大會在難以在短時間內找到替補人選的情況下，決定不設主持，改為找來多位重量級影星如「占士邦」丹尼爾格力（Daniel Craig）及金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）等輪流「串場」。之不過，節目本應靠主持凝聚每個部分，如今取消有關安排，或令節目質素再受打擊。

Kevin Hart受醜聞影響放棄主持奧斯卡。（Getty Images）

觀眾習慣改變 大會苦無對策

《Variety》指史上最多人收看的1998年奧斯卡吸引5725萬人收看，當時節目長度僅比2018年的少6分鐘，證明時間長不等於趕客，反而是觀眾看電視的習慣已經改變。他們可以透過Twitter得知結果，或在之後到YouTube重看得獎者發言等，總之就是無需整天待在電視前「苦等」多個小時。

觀眾另一個不收看節目的原因，就是他們不願意花金錢和時間在入圍作品。《時代》雜誌的市場調查顯示，1875位受訪者之中，65%人士指平均一年幾乎沒看過獲提名的作品，另外近六成人士表示可能或完全不收看奧斯卡，當中59%人認為對節目沒興趣。

奧斯卡收視下滑，其中一個原因與觀眾看電視的習慣改變，民眾可以透過Twitter等網上社交平台得知結果，無需再花數個小時留在電視前觀看直播。（路透社）

人氣獎「不人氣」 被指畫蛇添足

要提高觀眾興趣，奧斯卡主辦單位在2018年8月宣布增設「傑出人氣電影」（Outstanding Achievement in Popular Film），但被批評是奧斯卡當局為「人氣電影」一鎚定音。另有意見認為，大會為本身沒有能力入圍最佳影片資格的作品另設「豬肉獎」，變相違背奧斯卡原本的審視藝術眼光。大會總裁最終決定暫時擱置安排。

隨着人們生活習慣改變，美國三大收視保證：奧斯卡、格林美音樂獎及美式足球超級碗（Super Bowl）同樣面對收視下滑困境，除非有非常特別的吸引力，否則電視台或主辦單位將繼續在下行過山車上苦戰。

奧新卡頒獎禮因為收視暴跌問題而考慮增設「傑出人氣電影獎」，但卻被批評因迎合大眾口味而降低整體的藝術標準。（視覺中國）

（時代雜誌／Hollywood Reporter）