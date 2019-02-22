日本民宅發現500具人骨　警察目瞪口呆　街坊嚇壞

日本警方2018年11月上旬在東京都足立區一個住宅內發現多達500具人骨，經調查確認該處曾由製造人體模型的公司持有。人骨是由海外購入並用於製作標本，屋內不是發生命案。 警方正在調查它們的來源，初步調查指是從印度進口。 左鄰右里即使知道它不是凶宅，一想到自己與一堆人骨一起生活多年卻懵然不知，覺得十分驚嚇。

日本放送協會（NHK）周五（22日）報道，日本警方2018年11月在位於東京足立區的一住宅用地發現人骨。事緣一名獨居男子在家中病故，親戚發現後通知警方到場。警員來到後，沒想到映入眼簾的是大量骨頭，多達500具。警視廳委托專家鑒定，證實它們幾乎都是由印度進口的外國人骨骼。它們是已死數十年的人的遺骨。

原來民宅曾屬「羽原骨骼標本研究所」所有。公司以前專門製作大學及醫院研究用的人體模型及骨骼標本等。它已結業多年。

一名50歲男子接受NHK訪問時表示，2018年底看到警方來回收很多標本，其中包括非常大件的物品，沒有想到竟然是真的人骨，聽到後大吃一驚。一名70歲男子表示，印象中以前住這裏的男子，生前是製作人體標本。他已死約30年。他死後其子搬進來住。男子稱有時路過會看到紙箱裝着像是骨頭的東西，其中有些尺寸較大。他現在知道是它們是人骨，為此感到很驚訝。

專攻解剖學的日本大學名譽教授金澤英作表示，這家公司1965年起從印度進口人骨標本。第二次世界大戰後，印度與巴基斯坦打仗，有很多身份不明的遺體，曾有一段時間，它們被製成骨骼標本，賣到日本及美國等地。他認為，這次會發現這麼多人骨，可能是這家公司在保管方面的工作做得不夠好。

日本民宅發現500具人骨：圖為發現大量人骨的住宅用地。（電視新聞畫面截圖）

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（綜合報道）