【越南特金會】「金正恩旋風」吹呀吹　河內人冀提升國家形象

美朝第二次首腦會談將於周三至周四（27至28日）在越南河內舉行，當地民眾熱切期待峰會，大量關於朝鮮領袖金正恩的周邊產品「空群而出」。 金正恩的肖像此刻在越南街頭大行其道，不僅不比朝鮮「輸蝕」，甚至可能向外界呈現「金正恩大受歡迎」的景象。根據當地媒體報道，許多河內人對這件國際大事感到非常興奮和自豪，認為河內將成為全球矚目的焦點。

在河內市一間咖啡室內，放滿由37歲畫家陳林平（Tran Lam Binh，音譯）繪畫金正恩和美國總統特朗普的肖像，他希望可以邀請兩名領導人到此一遊和贈送他們畫作。

他稱，自己在河內見證峰會，希望為歷史時刻留下記錄，而這些畫作將有其歷史價值，並稱願意把作品拿去慈善拍賣。

同樣是「特金」二人的肖像，不過服裝店主張清德（Truong Thanh Duc，音譯）就把它們印在T恤上。他預計每日製作500件與越南特金會相關的T恤，並以5美元（約39港元）的價格出售。這些T恤部分寫上「和平」、「不要戰爭」和「我愛河內」等字眼。

《越南快報》網站2019年2月22日報道稱就職於跨國公司的阮詩延（Nguyen Thi Yen）說，這樣一個引人注目的會談在河內舉行，她感到很高興、很自豪，這將提高越南的國際聲譽。與此同時，她也期待峰會能夠取得積極成果，給地區和平帶來益處。

的士司機阮雲山（Nguyen Van Son）也有類似的看法，他非常支持在越南舉行第二次「特金會」。「我覺得越南的國際地位將得到提升。我很支持這個活動，它表明我們有能力組織這樣一個重要的會議，同時提升我們國家的形像。」

大學英語講師阮航（Nguyen Hang）每天都會瀏覽很多外國媒體，她注意到這一陣子不少新聞都提到了河內。她認為，國際社會的注意力在「特金會」期間會聚焦越南，世界上很多人會因此加深對越南的了解。

越南特金會：河內有店主特意在T恤上印上特朗普和金正恩的樣子，希望可以乘峰會之機會賺錢。（路透社）

如果認為穿上把特朗普和金正恩「穿上」身上太老土，河內部分酒吧別出心裁製作「特金會」主題的雞尾酒。

河內酒吧經理阮氏香英（Nguyen Thi Huong Anh，音譯）稱，員工以中朝邊界的白頭山為靈感，創作出既辛辣又清新的「金正啤」（Kim Jong Ale）。另一家酒吧則受經典雞尾酒Negroni啟發，並以柚子味的韓國燒酒為主，調製出名為「和平談判」（Peace Negroniations）的飲品。

越南特金會：河內有酒吧推出以「特金會」為主題的雞尾酒。（路透社）

越南作為世上所餘無幾的共產主義國家，也與朝鮮有某種情感和歷史上的聯繫，該國人民自然會比身在新加坡「特金會」民眾「更上心」。從畫像到雞尾酒，金正恩的名字已經響遍河內街頭。然而河內人跟很多國家及地區的人一樣，每天為口奔馳，部分人對峰會舉行並不關心。

越南特金會：河內有店舖出售「特金會」鎖匙扣。（路透社）

返工賺錢最重要 哪國首腦來訪不關事

當然也有當地人並不留意金正恩為朝鮮，以至世界局勢帶來的改變，更遑論他背後的政治思維。此外普通市民也有普通人的考量，一旦峰會影響其日常生活，他們也會有微言。

越南快報網站（VnExpress）訪問駕車上班的阮杭（Nguyen Hang，音譯），她擔心峰影響日程，而且不希望峰會舉行期間要多花20分鐘繞路上班。至於一名在河內餐廳工作的粉麵廚師稱，「對我來說重要的是今日賺了多少錢，而不是哪一國領導人來訪」。

（綜合報道）