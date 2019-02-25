美「富婆」交友app遇騙子　提離婚險害死女兒　Netflix推電視劇

美國一名曾離婚4次的女室內設計師，透過交友軟件認識一名男子，對方外表俊朗，聲稱自己是醫生，實際上卻是個有案底的騙徒，曾虐待、勒索多名女性。這這名 這名男子被揭穿謊言後心有不甘，持刀企圖綁架繼女，最後反遭刺死。案件公開後引起大眾關注，這件真人真事更被Netflix改拍成電視劇。

四度離婚以為終遇「真命天子」 親友看出端倪追查真相

59歲的紐厄爾（Debra Newell）是一名室內設計師，她事業有成，但愛情路卻不甚平坦。第4次離婚後，她在2014年透過交友軟件認識了米漢（John Meehan）。55歲的米漢聲稱自己是麻醉師，擁有幾幢大屋，還曾經到伊拉克當無國界醫生，各方面都似乎很完美。

紐厄爾很快就被對方的偽裝和甜言蜜語迷倒，墮入愛河；二人相識僅2個月就閃電結婚。

愛情是盲目的，但旁觀者清，紐厄爾的親友很快就看出異狀。米漢經常穿着醫生袍，即使出席晚宴也不例外。紐厄爾兩名女兒雅克琳（Jacquelyn Newell）和泰拉（Terra Newell）還留意到，米漢總是不懷好意地打量她們家的名貴傢俱，詢問關於保險箱的事，而他口中的「名車」、「豪宅」亦從沒出現過。

《洛杉磯時報》（L.A. Times）記者戈法爾（Christopher Goffard）追查這個驚悚故事的細節，製成廣播節目「骯髒的約翰」（Dirty John）。（影片截圖）

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詐騙慣犯扮醫生 拍對方裸照勒索

雅克琳和泰拉心生懷疑，聯同親戚展開調查，成功挖出米漢的真面目。原來米漢曾任護士，2002年因偷藥而被除牌，案底纍纍，更加不是什麼麻醉師。最可怕的是，他在交友網站用「醫生」身份於20多年間騙了十多名女子，先是偷光她們的錢，然後不停跟蹤騷擾她們，甚至以裸照、性交影片勒索對方；當中3名受害女子已向法庭申請禁制令。

持刀綁架繼女遭刺傷 4天後不治

紐厄爾最後在2016年決定分手，米漢則在幾天後偷走及燒掉她的車，更在同年8月持刀企圖綁架泰拉。他更準備廚房刀、膠紙、索帶、針筒和藥物，在停車場從後抓住當年25歲的泰拉，她奮力掙扎，最後成功把米漢手中的刀踢走。她拾起刀連刺對方13下，其中一刀直接插進眼睛。

米漢4天後在醫院死亡，紐厄爾和其他受害人的夢魘終告結束，不過事件令泰拉患上創傷後壓力症候群（PTSD），至今仍未完全康復。

《洛杉磯時報》（L.A. Times）記者戈法爾（Christopher Goffard）追查這個驚悚故事的細節，製成廣播節目「骯髒的約翰」（Dirty John，米漢大學時經常繪影繪聲地向同學講述自己的性生活，因此被改了這個外號），結果大受歡迎，發布6周內被下載1000萬次。

影視娛樂串流平台Netflix也緊隨其後，將案件改編成同名電視劇，並已於2月14日推出。

（綜合報道）