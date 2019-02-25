【越南特金會】冷知識：朝越關係　半世紀的三個階段

美朝第二次峰會即將在周三、四（27、28日）於越南河內舉行。美朝為何要選擇越南我們過去略有所題，而美越因為越戰的關係，相信大家都很熟識。但朝越關係，大家又知道多少呢？

越南前國家主席農德孟應金正日邀請訪問朝鮮，成為越戰後首位訪問朝鮮的越南領導人。（Getty Images）

今天朝鮮與越南同是共產主義國家，在意識形態上有一定相似。不過要翻閱朝越關係要追溯至高麗時期，公元12世紀。越南李朝因內亂，遭權臣陳守度逼迫「禪讓」滅亡，部分李氏後人投奔朝鮮。其中一名叫李龍祥的王子成為了高麗王朝名將，屢次擊退入侵的蒙古大軍，成為朝鮮半島歷史重要人物。

朝越關係的三個階段

以上均是韓朝的共同歷史，朝鮮與越南的關係，要直到上世紀50年代，韓朝分裂，北越建立後才真正意義地開始。

朝越關係可分為三階段，第一是越戰前後。1950年北越對抗法國，獲得了當年多個包括蘇聯、中國及朝鮮的社會主義國家支持。1953年韓戰結束，北越向金日成發出賀電，以表祝賀。

1957年北越領導人胡志明訪問朝鮮，讓兩國關係進一步提升。隨後越戰爆發，朝鮮給予北越援助，並在北越協助修建設施，直至北越勝利建立今天的越南。

第二階段是越柬戰爭爆發後。紅色高棉建立後持續對越南挑釁，在1975年爆發越柬戰爭。朝鮮讓柬埔寨王國國王西哈努克（Norodom Sihanouk）避難，並在同時期爆發的中越戰爭中轉移支持中國，令朝越關係轉趨冷淡。

其後越南實行革新開放，與韓國建交，更進一步與朝鮮疏遠。其後朝越雖仍保持外交關係，但已甚少來往。

第三階段是21世紀後。朝鮮為改善經濟逐步向世界接觸，包括過去一度疏遠的越南。2007年，越南前國家主席農德孟應金正日邀請訪問朝鮮，成為半世紀以來首次訪問朝鮮的越南主席，兩國關係逐步回暖。當時越南已成功推行革新改革，經濟進一步躍升，越南成為朝鮮的又一榜樣。