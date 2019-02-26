【越南特金會】「A貨」金正恩被遞解出境　「山寨」特朗普遭警告

美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩將於周三至周四（27至28日）在越南河內舉行第二次美朝峰會，曾多次模仿朝鮮領袖金正恩的居港澳洲演員Howard X周一（25日）被越南當局以簽證無效為理由遞解出境。

Howard X與模仿美國總統特朗普的加拿大男子懷特（Rusell White）上周五（22日），在河內高調出巡，上演「特金會2.0」，引來大批傳媒的採訪報道。Howrad X其後被警方問話，當局指他簽證無效，並在周一（25日）將他遞解出境。

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至於模仿特朗普的懷特則未被遞解離境，但當局亦警告他不要再在公眾地方打扮成特朗普。他將在河內繼續逗留一周，惟原定與Howard X到官方高爾夫球場及按摩廳的行程將取消。

Howard X指，周一被三位官員從酒店帶到河內機場。他被迫離境時表示，這顯示「金正恩沒有幽默感」；又指當局以將他驅逐的真正的原因「是我長了一張酷似金正恩的臉，那是真正的罪行所在。」

Howard X曾在2018年韓國平昌冬奧會上出現，一度令朝鮮拉拉隊員十分憤怒；2018年6月新加坡第一次「特金會」時，他亦在機場遭到新加坡當局扣留，並遭警告必須遠離聖淘沙島（Sentosa Island）及香格里拉酒店，這兩個即將舉行「特別活動」的地方。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲副主任羅伯遜（Phil Robertson）認為Howard X所遭受的待遇顯示「越南有多麼壓迫。」

（華盛頓郵報）