巴西荷蘭聯合研究：吃飯時玩手機會攝入更多卡路里致肥

巴西拉夫拉斯聯邦大學(Federal University of Lavras)和荷蘭烏得勒支大學醫學中心(University Medical Center Utrecht)的研究人員聯合發表一份名為「進食時使用智能手機增加熱量攝入」(Smartphone Use While Eating Increases Caloric Ingestion)研究報告,指出一邊吃飯一邊玩手機會讓人攝入多15%卡路里,導致體重增加。這份研究報告會將刊載於美國《生理學與行為》(Physiology and Behavior)學術期刊上。