巴西荷蘭聯合研究：吃飯時玩手機會攝入更多卡路里致肥

巴西拉夫拉斯聯邦大學（Federal University of Lavras）和荷蘭烏得勒支大學醫學中心（University Medical Center Utrecht）的研究人員聯合發表一份名為「進食時使用智能手機增加熱量攝入」（Smartphone Use While Eating Increases Caloric Ingestion）研究報告，指出一邊吃飯一邊玩手機會讓人攝入多15%卡路里，導致體重增加。這份研究報告會將刊載於美國《生理學與行為》（Physiology and Behavior）學術期刊上。

研究人員邀請62名年齡介乎18至28歲的實驗對象，並安排進行3次試食，分別是專心進食、邊進食邊玩手機及進食時看報章雜誌，試食期間他們可以選擇各種不同食物，直至吃飽為止。

研究發現實驗對象專心進食時平均攝入535卡路里；邊吃飯邊玩手機時則平均攝入591卡路里，體重超重的實驗對象更攝入高達平均616卡路里。另外他們邊吃飯邊玩手機時，會比專心進食時吃多10％的脂肪食物，而吃飯時閱讀報章雜誌也會攝入更多卡路里。

領導研究的研究員Márcio Gilberto Zangeronimo說，「智能手機和平板電腦已經成為進食時主要『令人分心的事物』，即使早在孩童時期亦一樣，因此關注這怎樣影響食物選擇是非常重要的。這些令人分心的事物會阻礙腦部正確得知所攝入的食物數量。」

（綜合報道）