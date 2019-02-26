【01直擊・特金會】新聞中心食盡越南美食　宣傳力度不及新加坡

朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普周二（26日）分別會抵達越南首都河內，準備出席周三至周四（27日至28日）舉行的美朝峰會。 為峰會而設的新聞中心在周二當地時間早上9時正式啟用，招待來自世界各地近3000名的記者。越南作為主辦國，也把握機會向各國推銷越南特色，包括款待記者參加短途旅行團，又趁機展示各式美食等。

美朝峰會新聞中心設於河內還劍郡的友誼文化宮，佔地面積4000平方米，預計接待國內外記者近3000人，於周二至周五（2月26日至3月1日）24小時開放，為記者提供各種支援。

越南特金會直擊：美朝峰會新聞中心周二（26日）正式啟用，招待來自世界各地近3000名記者。（梁凱怡攝）

新聞中心為記者設有基本辦公設備，包括網絡、打印服務等。大會同時也照顧到記者的飲食需要，提供各式美食，越南著名的咖啡和河粉更是其中最大賣點。峰會也吸引到來自韓國、在越南有分店的連鎖飲食集團到場提供餐點。

大會亦特別為傳媒提供免費雙層觀光巴士，遊覽市內景點，包括還劍湖（Hoan Kiem）、聖約瑟大教堂（St Joseph's Cathedral）和河內歌劇院（Hanoi Opera House）等。會場內的攤位也可以讓遠道而來的記者報名參加短途旅行團，欣賞近郊景色。

越南特金會：新聞中心內設有多個攤位，為記者們提供各式美食。當中不乏具有越南特色的食品。（梁凱怡攝）

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有人認為金正恩此行可以藉此機會參考「越南模式」，發展朝鮮經濟。越南亦把握今次機會向外界介紹其經濟實力。根據一份名為《河內成就與投資機會》的宣傳冊子，當地經濟潛力吸引到日本、新加坡等國家投資，貿易進出口金額連年上升，更形容河內為全球十大最具活力城市之一。

越南特金會：越南把握峰會機會向外界介紹經濟。大會擺放多份名為《河內成就與投資機會》的宣傳冊子，還有翻譯成多種語言供選擇。（梁凱怡攝）

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這是第二次美朝峰會，外界自然將越南和第一次峰會主辦國新加坡作比較。《香港01》記者在2018年也親身到新加坡，當時大會向記者派發的禮包內除了「特金會」的資料外，還有新加坡對自己的宣傳資料。而今次越南並未有主動向記者派發有關的宣傳資料，只是在會場擺放攤位，供記者查詢並索取相關禮品。相比之下，越南宣傳力度上不及新加坡。

更加美中不足的是，部分越南工作人員英語水平較參差。記者遇上技術問題時向工作人員求助，但卻是「雞同鴨講」，最後只能靠翻譯工具溝通。