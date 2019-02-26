【越南特金會】同登至河內有河同鐵路　為何金正恩要轉車？

朝鮮領袖金正恩周二（26日）抵達越南，並在同登車站下車，轉乘轎車前往目的地河內。有指這是因為同登至河內需要途經茂密山林，保安安排不便，所以轉乘汽車會較合適。

同登車站內月台和路軌，鐵路的一端是廣西的山峰，另一邊是通往密林的諒山。（路透社）

韓聯社曾介紹過有關金正恩坐火車的報道，報道引述金正恩本人說道：「坐火車旅行可以了解一個國家」。但他的火車之旅在越南只到同登站就結束了，接下來他要改為乘搭傳統的汽車，前往首都河內。

河同鐵路的同登站

同登站位於中越邊境，與廣西憑祥站接軌。今天來往兩站的班車包括了T8701/8702南寧至河內的列車，及Z5/6北京至河內的列車，兩車在越南的終點均是河內市東北的嘉林站。乘客前往河內站需要轉乘普通列車。

同登至河內的鐵路稱為河同鐵路，途經3省抵達河內市，全程162公里。河同鐵路早在上世紀50年代建成，是越戰期間中國協助北越投入物資的重要路段。

同登站位置

理論上金正恩的列車是可以從同登站直接駛往河內，但相信因途經地方較為偏僻，需要穿過茂密山林；加上同登至河內鐵路路基和橋樑較薄弱，部分路段需降速至每小時50公里以下，保安安排較為不便，所以轉乘汽車會較合適。

同登開往諒山站的車頭影片

北水站附近窗外景色

同煤站附近窗外景色