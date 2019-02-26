梵蒂岡第3號人物性侵兒童罪成　受害人激動叫「下地獄」

羅馬天主教「教廷第三把交椅」、澳洲樞機主教佩爾（George Pell）2018年12月被澳洲墨爾本法院裁定5項兒童性侵罪名成立，是歷來被控性侵的最高級神職人員。 當局周二（26日）公布相關裁決。佩爾否認控罪並已經提出上訴。一名受害人在佩爾離開法院時高呼要他「下地獄」。

案件追溯至上世紀90年代，佩爾於墨爾本聖帕特里克大教堂（St. Patrick's Cathedral）擔任神職時，被指性侵兩名當時只有13歲的男孩。其中一名受害者2014年已經逝世。

墨爾本法院經過4周的審訊，陪審團於12月11日裁定他5名兒童性侵罪名成立。每項罪名最多可判監10年。佩爾代表律師已就3項理由提出上訴。77歲的佩爾周三（27日）將會出庭接受量刑聆訊。

其中一名受害人周二現身法庭，見到佩爾時心情激動，大呼「願你燒死下地獄」。根據呈堂證供，受害人作證指，佩爾當時向他們裸露自己，撫摸他們的生殖器官，並一邊自慰。佩爾還被指強逼其中一名男孩跟他進行性行為。

梵蒂岡高級神職人員兒童性侵罪成：澳洲樞機主教佩爾（George Pell）2月26日現身墨爾本法院，他被裁定5項兒童性侵罪名成立，面臨最高監禁刑期50年。（路透社）

受害人透過律師發聲明表示，「像許多倖存者一樣，我經歷過羞恥、孤獨、沮喪和掙扎。像許多倖存者一樣，我花了很多年才了解事件對我生命的影響。」

佩爾本來於梵蒂岡內位高權重，事件被揭發之後，他2016年宣布暫時停任經濟秘書處主席一職以應付官司。教宗方濟各（Pope Francis）12月亦將他從教廷核心顧問圈子中除名。

路透社引述澳洲當局調查指，1950年至2010年期間，7%的澳洲天主教神父被指控涉及兒童性犯罪，但很少人被追究。

（路透社）