德國研究：鹽分可能是導致過敏疾病主因

德國慕尼黑理工大學（Technical University of Munich）的科研團隊上周三（20日）在《科學轉化醫學》（Science Translational Medicine）期刊上發表一項新研究，指出高鹽分會導致人體中的「T細胞」（T-cells）轉化成能引發過敏疾病的「Th2細胞」（T helper 2 cells），並發現異位性的皮膚炎（Atopic dermatitis，AD，俗稱異位性濕疹）患者的受感染皮膚上鈉含量非常高。

研究指出，人體中的「T細胞」是免疫系統中的主力，能幫助人體對抗感染，而食鹽會令「T細胞」轉化成「Th2細胞」，這種細胞會誘發AD等過敏性的疾病；不過這個轉化過程是可逆轉的，當鹽度降低時，「Th2細胞」可以重新變回「T細胞」。研究還發現，AD患者受感染皮膚上的鈉含量比健康皮膚要高30多倍。

參與研究的傑林斯基（Christina Zielinski）教授說，這個檢測結果符合AD患者的另一個特徵，那就是他們皮膚上的金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）含量偏高，由於這種細菌能在高鹽分的情況下茁壯成長，因此相信研究結果能證明鹽分與AD之間是有關係的。

傑林斯基教授亦表示，由於目前還未能查明這些大量鹽分是如何從體內轉移到皮膚表面，因此還不能肯定高鹽或低鹽飲食是怎樣導致AD或其他過敏情況。

（綜合報道）