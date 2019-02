繁華首都變空城　吳哥15世紀被遺棄之謎　澳研究：因精英階層搬走

高棉帝國是位於柬埔寨的一個古國,在9世紀至14世紀國力鼎盛、文化發達。歷史學家一直希望找出高棉首都吳哥城在15世紀遭遺棄的原因,主流的看法是暹羅(今泰國)人侵略導致吳哥城崩亡,人去城空。 不過,澳洲悉尼大學(University of Sydney)一項最新研究顯示,吳哥城並非遭到廢棄,而是精英分子陸續離開,令昔日的繁華鬧市逐漸凋零。

為解開繁華首都變空城之迷,澳洲及柬埔寨的考古學家與地理學家合作研究,從吳哥城周圍的護城河取出70厘米厚的沉積物岩芯。悉尼地球科學學院的研究人員彭尼(Dan Penny)解釋,吳哥15世紀的歷史完全沒有文字紀錄,因此這些沉積物就是「天然的歷史書」,記錄了每年的土地使用、氣候和植被變化。

吳哥城:2016年9月19日,吳哥窟3D復原展示廳。澳洲莫納什大學(Monash University)錢德勒(Tom Chandler)教授帶領IT團隊歷時四年,利用3D模型技術,參考了大量的考古學和歷史學資料後再現了吳哥窟這一個繁榮的中世紀大都市。(視覺中國)

彭尼表示,可以從岩芯看出當地的土地使用、焚燒木材、植被破壞等情況在14世紀頭幾十年逐漸減少。到了14世紀末。「吳哥城南方護城河雜草叢生,由此可推斷無人打理土地」。

他又指,「吳哥從未完全遭廢棄,只是精英分子陸續離開,搬到更多商機的地區。這不是崩亡,而是果斷的決定,將重心遷離吳哥。」

研究周一(25日)在美國《國家科學院學報》(Proceedings of the National Academy of Sciences)發表,

