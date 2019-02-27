【越南特金會】梅利亞總統套房2201　金正恩最有可能入住房間曝光

第二次美朝峰會周三（27日）起在越南河內舉行，金正恩下榻的河內梅利亞酒店（Melia Hanoi），全間酒店進入封鎖狀態，保安森嚴。 但有韓國媒體在金正恩到訪越南前成功潛入酒店，並拍攝了「最有可能成為金正恩房間」的影片兼照片，為大家揭開金正恩越南之行住宿的神秘面紗。

在得知金正恩入住後，梅利亞酒店拉起封鎖線，酒店外連照片也禁止拍攝。（路透社）

金正恩在周二（26日）抵達越南，他下榻的酒店也在當日揭曉：河內梅利亞酒店。酒店的會議廳原本準備作為白宮記者室，結果這班美國記者被迫轉換場地，就連已經訂房的記者也被迫遷。整間酒店保密森嚴，一般人士無法進入。

但韓國《中央日報》還是成功潛入酒店，拍攝了「最有可能成為金正恩房間」的影片兼照片。

鄰近朝鮮駐越南大使館

所謂「潛入酒店」，其實是預先拍攝。梅利亞酒店位處河內市中心，臨近歌劇院及老城區，重點是鄰近朝鮮駐越南大使館，過去均有朝鮮官員下榻此酒店。《中央日報》記者2月頭抵達越南後，便猜想金正恩或許同樣會選擇梅利亞酒店留宿，預先在酒店採訪拍攝，誰知真的猜中。

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全酒店最舒適最好的房間

《中央日報》公開的客房位於酒店最高層22樓，是寫着「The Presidential Suite 2201」的總統套房。他們當時向酒店詢問，職員的答覆是：「這房有朝鮮高官預訂了」、「梅利亞酒店19至22樓都是套房，但只有這間最貴，因為這間是全酒店最舒適最好的。」

若然走進房間，首先會看見起居室的圓形客廳，透過窗簾可眺望河內市中心。客龐設有會客座、辦公桌和一個吧台。客廳設有大型掛牆電視。

從客廳再走進屋內，會看見睡房及廁所，睡房有梳化及巨型雙人床，廁所則舖有雲石，附設大型浴缸。房間整體格調簡單但高級，牆上掛有多幅作畫及照片，使用暖色燈光，增添溫馨感。

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（中央日報）