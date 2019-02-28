韓國生育率再創新低　0.98突破下限　人口或很快負增長

韓國出生率再破下限，韓國統計院周三（27日）公布，2018年韓國新生嬰兒出生只有32.69萬人，較2017年下跌8.6%，生育率僅0.98，創有紀錄以來新低。生育率少於1，意味韓國平均婦女一生中生育一名子女也沒有。

韓國出生率屬全亞洲最低之一，比日本還要低。根據統計院數字，2017年韓國生育率仍有1.05，但2018年已降至0.98，是自1970年有紀錄以來，首次創下少於1的數字。

根據報告，統計院歸納生育率持續低下的原因：適婚女性人數減少、結婚年齡提升、結婚數字減少均降低生育率。

儘管韓國人口亦呈自然增加，但實際增加率已愈來愈少。據統計院數字所得，2015年韓國人口自然增加為16.2萬、2016年降至12.5萬、2017年再降至7.7萬、2018年更只有2.8萬。按趨勢韓國人口很快到達瓶頸，然後出現人口負增長。

《韓國日報》引述漢陽大學李三植教授表示，社會問題亦是令韓國生育率下降的原因。韓國年輕失業率嚴重，經濟疲弱，年輕人看不見未來會抗拒結婚，生育率自然減少。

李三植教授續指：「除非在雇用、教育、居住政策上有根本的改變，否則只是單純獎勵生育，並不能改變現狀。」

（韓國日報）