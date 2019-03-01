【越南特金會】萬眾期待卻沒協議　金正恩如何下台階？

美朝第二次峰會，以無法達成協議告終。朝鮮媒體這次罕有地在周日（24日），即金正恩乘火車出發越南後一天公布金正恩訪問越南，並在稍後公布金正恩與特朗普會面的消息。

特朗普在會談後的記者會上，表示因兩國無法達成最終共識，無法簽署協議。（路透社）

基於安全問題，朝鮮媒體過去對領導人外訪消息一般都較遲才公布，甚至要在出國訪問歸內才公布成果。朝鮮媒體這次卻罕有地同步報道金正恩出訪消息，朝鮮中央電視台更採訪了當地民眾的感想，可見朝鮮對峰會充滿期待。

但可惜的是，這次峰會雖然是美朝關係的一次進步，最終無法達成協議，卻是一大遺憾，恐怕是在朝鮮領導層預判之外的情況。

美方態度仍然正面

這無疑對朝鮮是一個打擊。美國總統特朗普在會後記者會上，表示雙方在棄核與解除制裁上未能達成共識，因此無法簽署協議。

特朗普未有使用「分歧」或「遺憾」兩字，他與國務卿蓬佩奧均表示美朝關係經會面有所進展，期待未來繼續磋商帶來更大收獲。

也就是說美國政府整體氣氛仍是正面的。朝鮮將怎樣回應是關鍵。

朝鮮會怎樣回應？

朝鮮既然如此期待峰會成果，報道協議失敗會讓朝鮮國內感到遺憾。翌日，《朝中社》發表公告表示：雖然朝鮮和美國「70多年敵對關係中積累的反目和對抗的牆壁高，開闢朝美關係新歷史的征程中難免遇到困難和曲折」，但朝美一致認為，該次會晤對增進雙方互信，以及「從根本上改變朝美兩國之間數十年持續的不信任和敵對關係」具有重大意義。

朝鮮最終如美國一般使用積極的語氣，顯示出朝鮮對於此次峰會的感知並沒有那麼差。

不過，對於這次萬眾期待最終卻沒有協議的峰會，朝鮮官媒也需要想辦法做些挽救，以至於不讓國內觀眾質疑。相信朝鮮媒體會高調報道金正恩緊接下來的越南訪問行程。雙方領導人將如何見面，朝鮮會否透過越南傳達話言，都是應當留意的焦點。