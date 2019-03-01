【越南特金會】美朝會談酒店大有來頭　含越戰歷史、藏統一意思？

特朗普和金正恩去年見過一次，聊得還不錯，很多人對他們這次的見面因此也有所期待。然而昨天，美朝兩國領導人的第二次見面結果卻不盡如人意，居然傳出談判破裂了。對於作為「酒店控」的我們來說，其中一個關心的重點是，談判所在的酒店是什麼來頭？ 去年他們在新加坡的首次見面，會談所在的嘉佩樂，特朗普下榻的香格里拉，以及金正恩下榻的瑞吉（The St. Regis Singapore）著實又紅了一陣。所以這次在越南河內為期兩天的會晤，又是哪家酒店被欽點了呢？答案就是河內索菲特傳奇大都市酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）。

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河內大都市索菲特傳奇酒店開業於1901年，距今已有118年的歷史。酒店是當時法國殖民時期的產物，很長一段時間都是整個遠東最豪華的飯店，當時的名字就叫大都會飯店（Grand Hotel Metropole）。1936年，默片時代的傳奇喜劇明星Charlie Chaplin與Paulette Goddard在上海秘密結婚後，就是在這家酒店過的蜜月。酒店如今的一間傳奇套房，就是以這位喜劇大師的名字命名的。

不僅僅是影視明星，文學史上，英國著名作家William Somerset Maugham與Graham Greene分別在這裡寫出了傳世經典《客廳裡的紳士》和《沉靜的美國人》。如今，酒店也分別用兩間以二人姓名命名的套房來紀念這段歷史。其中，「薩默賽特毛姆套房」還配備了一個72平米的私人花園。越南獨立之後，越南共產黨將酒店改名為「Thong Nhat」，翻譯成中文就是「重新統一」的意思。美越戰爭期間，為保護住客免受美軍空襲，酒店特別修建了地下防空洞。1972年6月，曾二度獲封奧斯卡影后的Jane Fonda就曾入住這裡。據說當時她從巴黎搭乘蘇聯民航客機飛往河內的時候用的還是假名。

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1987年，法國人又來了，不過這一次不是來殖民，而是來尋求合作的。當時的鉑爾曼品牌與越南政府成立了合資公司，將酒店全面重建，並在5年後的3月8日重新開業，同時也恢復了大都會之名。隨後，雅高酒店集團將鉑爾曼收入麾下，將酒店升級為索菲特，並最終成為如今的河內大都市索菲特傳奇酒店。1994~1996年間，酒店又加蓋了歌劇院翼，新增了135間客房。2008年，大都會中心的辦公樓也被改造成了酒店客房。現如今，酒店總共擁有364間客房。

酒店坐落於河內法國區的核心地帶，走兩步就能到河內歌劇院，還能看到安靜的還劍湖。雖經歷過翻修，但酒店還是盡可能保留了當時的風格。純白的門臉、翠綠的百葉窗、精細的鐵藝以及木雕都充滿了遠東風情。大堂空間不算很大，以大理石和木材為主，尤其前台非常有上世紀四五十年代的亞洲風情，有點像中藥房。酒店的364間客房面積自32平米起，對於一家歷史悠久的老酒店而言，這個空間算是比較寬敞的了。除了前文提到的以幾位大師命名的套房，酒店頂級房型還包括這間176平米，擁有兩間臥室的奢華尊享套房。

酒店總共有3家餐廳，包括主打法餐的Le Beaulieu以及意大利菜的Angelina，其中Angelina也是品威士忌的好地方。不過到了越南當地，還是要推薦能吃到正宗本地菜的Spices Garden。酒店的酒吧也很有特色，臨街的La Terrasse會讓你誤以為闖入了巴黎左岸的一間咖啡館，每晚6點還有Saxophone表演。泳池邊的Bamboo則是滿滿的東南亞風味，將大片蒲扇拼成的電扇很有特點。酒店的其他設施還包括水療中心、健身房，以及會議空間等，也就是特朗普和金正恩談判破裂的地方。

所以什麼樣的索菲特才能被成為傳奇？首當其衝的就是厚重的歷史。埃及尼羅河畔的阿斯旺索菲特傳奇就比河內這家還要早開業兩年，阿姆斯特丹的索菲特傳奇酒店的歷史更是可以追溯到17世紀。其次，這些酒店都接待過很多傳奇人物，比如河內前有卓別林，如今還迎來了朝美兩國領導人。前總統喬治布殊以及Facebook創辦人Mark Elliot Zuckerberg也都曾是這家酒店的座上賓。

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全球目前僅有5家索菲特傳奇酒店，其中一家在西安。始建於1953年的人民大廈，西安索菲特傳奇酒店曾接待過周恩來、陳毅，朱鎔基等老一輩中共領導人。索菲特最近也是動作頗多，前兩天剛剛官宣接手北京王府井明宇尊雅酒店，也就是之前摘牌的長安街W。

另外，索菲特系列的美憬閣品牌也即將重返中國，預計今年將在香港、成都及福建漳州連下三城。

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