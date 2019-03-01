阿根廷女童因姦成孕　等不及法庭批判墮胎誕早產嬰

阿根廷一名現年11歲、化名露西婭（Lucia）的女童周二（2月26日）在伊娃貝隆醫院（Eva Peron Hospital ）剖腹誕下嬰兒。 露西婭遭嫲嫲的男友強姦，因而懷孕。受害女童及其母都請求政府允許墮胎。政府一直拖延，結果即使獲得批准，她卻提在在懷孕23周時早產。

事發於圖庫曼省（Tucuman），露西婭在企圖自殺2次未遂後告訴醫生，「我想你（幫我）移除那個老人放在我體內的東西」。

當局以未獲得法定監護人同意為由把她的請求推遲近5周。縱使露西婭的母親同意她墮胎，但由於她已獲祖母照顧一段時間，導致女童的監護權出現爭議。

政府在露西婭懷孕23周時終剝奪祖母的監護權，法官判決執行必要程序以挽救「他們」的生命。

為露西婭開刀的婦科醫生烏塞（Cecilia Ousset）表示，「當我看到她的時候我的雙腿在顫抖，那就像看到我的小女兒一樣。這個小女孩全然不懂即將會發生什麼。」她指出，露西婭被圖庫曼省長曼蘇爾（Juan Manzur）用作政治棋子，遭受折磨。

女童誕嬰後，多個媒體在報道嬰兒是否生存一事上有不同說法。

國際特赦組織（Amnesty International）在設交網站上譴責阿根廷政府，指露西婭是合法墮胎，政府卻予以拖延，這種行為就是侵犯她的基本人權。

When you delay legal abortion access to a raped 11-year-old girl, you are violating her basic human rights. — Amnesty International (@amnesty) February 28, 2019

（英國廣播公司／9 News）