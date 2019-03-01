【越南特金會】特朗普提早離場　竟獲「死對頭」讚好

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（2月28日）在第二次美朝首腦峰會上，認為朝鮮「未能做到最好」，導致會談以沒協議的情況下結束，雙方談判只能留待下回分解。國際上有些輿論對此失望，然而美國政壇卻有人讚好，當中包括特朗普的「死對頭」——民主黨人。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周四在國會表示，對於特朗普發現朝鮮領袖金正恩無意達成協議，是件好事。他認為特朗普不是為了「爭取上鏡機會」勉強簽署協議，反而決定退出，是正確的做法。舒默又擔心特朗普受到其他壓力影響而向平壤妥協。

特朗普遇到的壓力，其中一個可能是前律師科恩同日到國會作供，指控對方通俄、希拉里黑材料、瞞稅、以及艷星掩口費等事。另外他亦需要解決美中兩國之間的貿易糾紛，舒默就這個問題進言特朗普，指他在對華談判中，假如未能為美國爭取利益，就應該有同一膽量離開談判桌。

美朝雙方代表連同美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩2月28日舉行峰會，雙方未達成協議。（路透社）

另外與特朗普多次「對着幹」的民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦罕有地與白宮站於同一陣線。她欣賞特朗普對金正恩寸步不讓，但她同時表示金正恩可以與特朗普舉行兩次單獨會談已是最大贏家，不過認為特朗普總算發現金正恩並非有誠意而來。

佩洛西和舒默在多個重要議題上與白宮立場相左，包括最具爭議的邊境圍牆撥款，更導致聯邦政府部分機構停擺35天，特朗普更因此延遲發表國情咨文。

（華盛頓郵報／CNBC頻道）