巴西里約熱內盧嘉年華　歡樂繽紛以外　正在進行大實驗

巴西年度嘉年華周五（1日）在里約熱內盧（Rio de Janeiro）開幕，美麗的舞蹈員、花車巡遊及森巴舞表演等項目，預計每天超過200萬人參與。政府趁此機會引進人臉識別系統，進行一項實驗。 巴西犯罪率高企，舉辦人數眾多的嘉年華令警方壓力大增。當局2019年的活動首次使用這項技術，保障嘉年華能順利舉行。

里約熱內盧嘉年華被認為是世界上最大的狂歡節。他們在嘉年華期間舉行各種各樣的派對，民眾在精心打扮後走上街頭玩樂，路上亦有花車巡遊和森巴舞表演。

如此盛會自然吸引大批人到該市聚集。里約市旅遊公司Riotur總裁阿爾維斯（Marcelo Alves）表示，2018年有150萬遊客，他相信2019年會超過這個數字。

2019年度的里約熱內盧嘉年華開幕儀式上周五（1日）下午1時舉行。巡遊主要時間是周日（3日）和周一（4日），冠軍隊伍巡遊則於嘉年華的最後一天的下周六（9日）舉行。

人群聚集自然讓警方有治安方面的憂慮，政府周三（2月27日）宣布在嘉年華期間，除安排近5,500名警員巡邏，亦將於主要街道科帕卡巴納（Copacabana）安裝人臉識別系統（Facial recognition system）。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）所屬的社會自由黨（PSL）派員於1月15日飛抵中國，目的就是學習更多有關中國臉部識別系統的技術。里約軍警發言人弗利（Mauro Flies）指出，人臉識別系統測試項目會在嘉年華期間全部運作。他表示，它應有助於減少盜竊和搶劫。

巴西里約熱內盧首次化妝舞會於1840年舉行。現時常見於該國的森巴舞，是由殖民者從非洲帶到拉丁美洲來的，如今已成為巴西的傳統音樂及舞蹈。

里約熱內盧嘉年華：「Carmelitas」3月1日在巴西里約熱內盧舉行，這是當地嘉年華期間的其中一個年度街區派對。（路透社）

↓↓↓更多里約熱內盧嘉年華照片​，請點擊放大觀看：

+ 5 + 4 + 3

（綜合報道）