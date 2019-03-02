敘利亞童血流披面戰地倖存　匍伏瓦礫中伴屍2.5小時

由庫德族帶領的部隊周五（3月1日）下午6時（香港時間周六早零時）發動攻勢。武裝份子在敘利亞東部對ISIS恐怖份子死守的「哈里發國」（caliphate）最後據點發動「終極攻擊」。美國支持的敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）表示，在撤走身在代爾祖爾省（Deir ez-Zor Governorate）巴古斯村（Baghouz）平民後，他們再度向前推進。 距離代爾祖爾省車程約6.48小時、位於伊德利卜省（Idlib Governorate）的小鎮Khan Sheikhoun在2月26日發生一件令人傷心的慘事——一名小女孩在火箭襲擊中倖存，但本來每日陪在她身旁的手足，包括妹妹、弟弟及一名親戚，已全部死去。

敘利亞救援組織「白頭盔」（White Helmets）的義工迪亞卜（Anas al-Dyab）周二（2月26日）在西北的伊德利卜省（Idlib）拍了數張照片，其中一張的主角是一位6歲女孩，她血流披臉和滿身灰塵，目光呆滯地伏在一片頹垣敗瓦中。

細心留意相片，女孩身邊有一隻手。迪亞卜指，那是女孩3歲妹妹的手。妹妹和1歲的弟弟，以及一名表親剛在空襲中喪生。另外在她們身處之地附近，亦有不少平民死於這次空襲。

倖存女孩的爸爸Abdul Razzak Qatran在這次襲擊中沒了兩名子女。他們其中一人就是獲救女童的妹妹Elaf。Abdul Razzak Qatran被義工迪亞卜拍下緊抱Elaf的屍體，直到她被放上擔架床後，還是一邊哭一邊跟着它移動。其中一名白頭盔成員將Elaf的遺體運走時，這位傷心的父親流着淚親吻她的腳。他只能以這種方式送別愛女，場面令人鼻酸。

迪亞卜表示，白頭盔花了差不多兩個小時救倖免於難的6歲女孩。她已在周四（2月28日）出院。她在照片中可憐的模樣，勢將撼動所有電視新聞觀眾或報章讀者的心，或可為她和同胞換來更多支援，也可能讓她成為爭議的焦點。

白頭盔成員迪亞卜周二（2月26日）在敘利亞伊德利卜省拍到的其中一張照片，Abdul Razzak Qatran緊抱剛死於空襲的女兒Elaf，無助地坐在街頭。這名男子另一名女兒獲救，但無情戰火奪走她的手足與童年，其弱小心靈恐將留下求難磨滅的烙印。（VCG）

白頭盔涉爭議 被指製造場景

提起白頭盔，大家或者記得，他們在2016年公開一張5歲敘利亞男孩達克尼什滿身血跡和灰塵的照片，引起全球迴響。他是北部城市阿勒頗2016年8月17日受襲時的無辜兒童之一，也是自2011年敘利亞內戰以來數百萬受害的平民之一。是次空襲造成3人死亡，最少12傷。

達克尼什的父親穆罕默德（Mohamad Kheir Daqneesh）後來在接受媒體訪問時表示，他家受襲後白頭盔的義工出現，帶走兒子，將他送上救護車，並在車內為他拍照。消息流出後，有關白頭盔操作有問題的說法又在炒熱。

敘利亞政府和俄羅斯一直批評該組織是恐怖份子，並稱該組織的影像是有「場景設定」，目的是對敘利亞政府軍插贓嫁禍。中國央視為曾報道組織的救援影片有這種嫌疑。例如某影片一開始傷者和救援人員都保持不動，卻在有人達開指令後，救援人員才開始救人。伊朗及瑞士亦曾有類似報道。

曾多次在執行救援行動受傷的迪亞卜卻表示，白頭盔組織宗旨是在最短時間內拯救更多人。

滿臉血跡的敘利亞男孩照片在網絡熱傳，令人感慨戰爭的禍害，但事件之後爆出爭議。（網上圖片）

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（綜合報道）