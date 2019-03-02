巴基斯坦移交印度機師之地　兩軍每天較量　不是打鬥而是踢腿

印度和巴基斯坦近日關係異常緊張，雙方在喀什米爾（Kashmir）地區爆發衝突，互相聲稱擊落對方戰機，巴基斯坦更俘虜一名印度機師、空軍中校阿比南丹（Abhinandan）。至周五（3月1日），巴基斯坦終於交還阿比南丹給印度方面。 這場受到注目的移交工作在城鎮瓦格赫（Wagah）舉行，這個位處兩國邊界的地方頗為特別，雙方人員每天都會在這裏作另類「較量」，不是打鬥，而是一起在儀式中競技，表演步操、踢腿等，還要派出最高的軍官參與，儀式吸引大批遊客觀看。

瓦格赫位處巴基斯坦東部城市拉合爾（Lahore）和印度西部城市阿姆利則（Amritsar）之間，並由亞洲其中一條最歷史悠久和重要的道路南亞大幹道（Grand Trunk Road）連接，在戰略上極具意義。

瓦格赫除了是兩國交通命脈外，也是印巴之間長年紛爭的象徵，皆因雙方軍隊都會舉行「鳴金收兵」（Beating Retreat）儀式，是他們「示威」的最好機會。

「鳴金收兵」通常在每天日落西山前，大約是當地時間下午4時左右舉行，巴基斯坦遊騎兵（Pakistan Rangers）和印度邊境安全部隊（Border Security Force）會在當地邊境降旗，首先由盛裝打扮的軍官進行步操，更互相向對方士兵擺出抬腿和誇張的動作，猶如在舞池上大鬥一番。

印度空軍中校阿比南丹周五（3月1日）由巴基斯坦獲釋回國。（路透社）

這個傳統維持了60年，每次都吸引兩國大批民眾到場欣賞，甚至享譽全球。不過印度以等待接收阿比南丹為由，取消當天的「表演」，令遊客望門輕嘆。

到底印巴雙方為甚麼選擇在瓦格赫移交阿比南丹？英國皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）前高級研究員、現任《經濟學人》（The Economist）國防編輯的喬希（Shashank Joshi）表示，當地保安非常嚴密，雖然在2014年曾經發生自殺式襲擊，兩國仍多次在當地移交人員。

喬希又提到這場每天上演的「全武門」意義，指兩國都挑選最高的軍官參與，再加上特製的軍帽，務求在高度上勝過對方，為國家爭取面子。因此他認為瓦格赫是表現愛國主義的理想場所。

不過即使印巴兩國每天在瓦格赫力爭一日之長短，雙方軍官都會趁節日交換糖果，作為友好象徵。

（美國有線新聞網絡）