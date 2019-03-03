【遊日注意】邊走邊吃無禮貌？　鎌倉市擬定規則籲旅客注意禮儀

「邊走邊吃」在日本可被視為無禮貌，但在今天特別是旅客區，為顧及小賣店促銷及熱鬧氣氛，大都不以為意。不過鑑於旅客愈來愈多，鎌倉市政府有意制訂規則；雖無意禁止邊走邊吃，但希望旅客能留意飲食禮貌。

鎌倉市日常生活景象，街上可看見雪糕店。（視覺中國）

鎌倉JR站到前往鶴岡八幡宮的途中，有一條名為「小町通」的商店街。小町通兩旁有大量小賣店，販賣雪糕或煎餅等小食。商店街人流暢旺，是當地一個重要的旅客區之一。當地旅客也很習慣在小賣店購買食物後，邊走邊前往鶴岡八幡宮或四處遊逛。

繁忙時間邊走邊吃「擾人」

不過此舉造成了一個問題：街道四處容易出現垃圾。日本因街道上沒有垃圾桶關係，把食物吃完後，會有旅客隨手把包裝紙拋在地上。有店舖亦投訴有旅客會把被食物沾污的手觸碰商品，令商品沾上食物污穢。

鎌倉市政府有意制訂規則，把在繁忙時間邊走邊吃定為「擾人行為」。條例不設罰則，據市政府介紹「雖無意禁止邊走邊吃，但希望旅客能留意飲食禮貌。」

淺草的觀光地點，雷門附近的商店街亦有類似規定，要求人們別在繁忙時間邊走邊吃。（視覺中國）

商店街以可邊走邊吃作招徠

類似的問題和規定也有在別區出現和實施，如著名的淺草仲見世通旁的壹福小路、傳法院通商店街等，目的是希望呼籲前來的旅客自律。

日本傳統視邊走邊吃為無禮貌，但邊走邊吃同樣可被視為「感受歡樂氣氛」，因此亦有商店街以容許邊走邊吃作招徠，以吸引旅客，如東京都品川區的戶越銀座商店街就是其中一個。

為避免旅客隨地拋垃圾，商店街觀光諮詢處會派發放專用垃圾袋。商店街聯合會專務理事龜井哲郎表示，即使遊客隨手亂丟垃圾，也是在商店街買的東西，由他們來收拾整理，也可以向遊客展現出「請玩得愉快」的態度。不過龜井同時表示，最近會自己攜帶垃圾袋的旅客正在增加，希望這種自發行為能慢慢滲透開去，變得流行起來。

（朝日新聞）