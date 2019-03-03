英74歲老伯求婚43年均「食檸檬」　終與72歲女友步入教堂

「當我們望向彼此的瞬間，我們便墮入愛河。」英國一對七旬情侶拍拖43年，男方每年都會向女方求婚，但次次都被拒絕，直至女方2018年底突然主動求婚，兩人終於在2月14日情人節這天拉埋天窗，結束近半世紀的愛情長跑。

現年74歲的瓊斯（Colin Jones）和72歲的保利娜（Pauline Young）相識於1976年，當時兩人均離婚且各自育有小朋友。他們在參加親子活動時一見鍾情，後來攜手走過逾40年時光。從相戀那年起，瓊斯每年都會向保利娜求婚，但一直被拒絕。

直至2018年12月，保利娜主動向他求婚，瓊斯當然一口答應。他開心地表示：「當保利娜向我求婚時，我差點從床上摔下來。我一直問她是否願意嫁給我，所以現在她向我求婚，我自然會說『當然願意』。」

過去30年，兩人在威爾斯（Wales）波伊斯郡（Powys）經營一間以他們名字命名的櫥櫃製造公司「Young Jones」。14年前，他們搬到馬耳他（Malta）戈佐島（Gozo）經營一間民宿。惟保利娜3年前受神經系統疾病困擾，令她行動變得緩慢及不時震顫，需入住老人院。

瓊斯和保利娜2月14日情人節在特爾福德（Telford）一間教堂舉行沒有法律效力的儀式。瓊斯表示：「我本來已放棄結婚，以為這永遠都不會發生。儀式充滿祝福，就我們而言，這已經是一場婚姻，也是一種愛的表現。」

（雅虎新聞）