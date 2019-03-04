美國男子搭飛機向鄰座癡肥乘客索償　網友看法兩極

美國一名男子近日在reddit討論區發帖指，他乘飛機時遇到癡肥的鄰座乘客，被佔去部分座位空間，於是他向對方收取150美元（約1177港元）現金，以補償自己旅途不適，亦讓對方不用改搭下一班機。 網民對事件看法兩極，有人認為男子沒有同理心，令鄰座乘客十分尷尬，亦有人支持他的做法，指肥胖人士訂位時早應買兩個座位，以免影響他人。

Reddit用戶BigBawluh發文表示，那趟行程要飛5個小時，坐在窗口位的肥胖乘客卻佔了他三分之一的座位，令他非常不舒服。他決定直接跟對方說，鄰座聽罷嘗試縮起手臂，但也沒什麼用。他只好向空中服務員反映問題，空姐告訴肥胖乘客，他必須購買第二個座位，但是該班機客滿，因此請他下機改乘其他班次。

此時機上一陣尷尬的沉默，鄰座乘客似乎不願意離座，於是BigBawluh提議，如果對方補償他機票一半價錢，即150美元（約1177港元），他願意忍受對方坐在旁邊。BigBawluh表示，對方立即同意及拿出現金，還說很感謝他。不過，後面的乘客卻竊竊私語，罵他是「混蛋」。

BigBawluh請網友評理，有人反對他的做法：「你是個混蛋，為難那可憐的男子還要他付錢。這就像是因為別人的孩子不斷大叫就向對方收錢，難道每次有人令你不舒服，你都問人要錢嗎？」

相反，也有人支持BigBawluh：「他當初就該買兩個座位的票，這是他的錯。」「他在用你付錢買的空間，你收錢很合理。那些說『你可以為150元忍受的話，為什麼不免費忍受？』的人以後別再收工資！你可以為錢工作的話，為何不免費工作？」

（reddit）