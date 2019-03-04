10歲女童慘遭家人虐待致死　日本擬立法禁止體罰

日本首相安倍晉三周一（4日）於參議院預算委員會上，表示應盡快就兒童福祉法提出修改，並制定條例防止體罰。若條例得以實施，日本體罰兒童將成為罪行。

2019年1月25日，一名年僅10歲的女童遭父親虐待致死。事後爆出女童早已長期受虐，引發社會激烈討論，質疑學校及社工為何未有處理。（朝日電視）

1月25日，日本千葉縣野田市一名10歲女童，遭父親以冷水浴「懲罰」至死。警方調查發現該家庭有長年虐待兒童記錄，女童亦曾告知學校遭虐待，但因各種理由學校及社工無法處理。事件引起社會激烈討論，最終推動國會修例，立法禁止體罰。

安倍在參議院上同樣支持修例，相信議案將獲得通過，屆時日本體罰兒童將構成罪行。

修例加強社工介入權力

現時日本雖已有名為「兒童虐待防止法」的條例，但條例未有明文規定家長如何管教子女才觸犯法例，同時因日本民法規定「家長擁有教育子女權利及義務」，在處理虐兒案件執法上有一定難度。加上學校及社工的溝通機制存在漏洞，家長亦可按民法拒絕社工介入，導致部分遭受虐待的兒童難以獲得協助。

在修例案中，除明文規定禁止體罰外，亦會加強社工及組織介入家庭案件的權力，如要求警方提供協助。

（綜合報道）