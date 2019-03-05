亞拉巴馬州龍捲風吹襲釀23死　特朗普稱下令給予「A+」援助

世界說
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美國亞拉巴馬州（Alabama）及喬治亞州（Georgia）周日（3月3日）受龍捲風吹襲，導致亞拉巴馬州至少23人死亡、數十人失蹤。總統特朗普周一（4日）在Twitter表示，已經指示聯邦緊急措施署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）給予亞拉巴馬州一個「A+」的待遇。

亞拉巴馬州利縣（Lee County）災情嚴重，當地警長瓊斯（Jay Jones）表示，龍捲風吹襲一日後，仍有數十人失蹤，受破壞路徑長達1.6公里。當局正加緊搜救工作。

亞拉巴馬州州長伊維（Kay Ivey）表示，特朗普致電給她，表示「當然你會有我的支援」。特朗普據指在電話中表示，白宮會盡全力幫助利縣居民。

特朗普同日在Twitter表示，已經指示FEMA給予亞拉巴馬州一個「A+」的待遇。FEMA發言人指已經派人跟受影響的兩個州聯絡，統籌資源及技術援助的要求。

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（美聯社）

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