【通俄門】彈劾總統？　民主黨的雙刃劍或最終傷及自己

美國政壇充滿煙硝味。還未待特別調查官穆勒（Robert Mueller）公開通俄門結果，民主黨已正摩拳擦掌，彷彿明天就可以彈劾總統特朗普。乍看穆勒的調查報告似乎是民主黨重奪白宮的禮物，但執着放火，是可讓歷史重演的：最終輸的也可能是民主黨自己。

特朗普前私人律師科恩在聽證會上直斥特朗普是種族主義者，是騙子，並爆出曾受特朗普指使要耍謊。（路透社）

正當特朗普在越南，忙於與金正恩談判之際，特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）在美國聽證會上大肆抨擊特朗普，稱特朗普是個騙子。

「他從來沒預料到他會勝出大選，他只打算透過莫斯科房地產項目賺取數億美金。」科恩稱特朗普經常問他莫斯科的地產項目怎麼樣，而特朗普自稱「與俄羅斯無關」，「在莫斯科主持的地產項目沒有商業利益」等都是謊言。

若發現妨礙司法證據 民主黨或提出彈劾

科恩投下炸彈震撼了美國政壇，亦為民主黨向特朗普攻擊提供了彈藥。但科恩掌的確鑿證據並不多，民主黨正在等待的，是通俄門的調查結果。特別調查官穆勒主持的調查，時歷兩年後終於有結果。

假如穆勒發現特朗普在2016年大選期間，利用俄羅斯的協助增加他贏得大選機會，或發現特朗普從中試圖阻止調查，妨礙司法，民主黨將可能啟動彈劾程序，要求特朗普下台。

民主黨眾議員，兼眾院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）周日（3日）表示，眾院將會向逾60名個人及機構要求索取文件，尋找證據指控特朗普及其助手妨礙司法公正、貪污及濫用權力。

納德勒表示，這是要讓美國民眾知道，特朗普所做的一切：「在要去發動彈劾之前，你需要讓美國民眾知道發生了甚麼事。因此才可以說服特朗普的支持者，倒戈轉向。」

民主黨眾議員，兼眾院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）周日表示將尋找尋找證據指控特朗普及其助手妨礙司法公正、貪污及濫用權力。（路透社）

特朗普指責科恩作偽證，目的是企圖獲得減刑。（路透社）

20年前克林頓性醜聞的翻版

這好像似曾相識，1998年，美國總統遭受到彈劾的威脅。但這次角色相反，主角是控制眾院的共和黨，總統是民主黨總統克林頓。克林頓被揭發與白宮女實習生萊溫斯基發生不堪當關係，克林頓因涉嫌隱暪並撒謊，遭共和黨抓到把柄。共和黨指控克林頓作偽證，對他提出彈劾。

當年的眾議院議長，共和黨議員金里奇（Newt Gingrich）是發動彈劾動議的重要人物。他曾為自己的決定辯護，憲法中作偽證就是犯罪：「美國是法治社會，這亦說明了美國司法制度的生存，這也是尼克遜不得不辭職的原因。」

但結果是，彈劾案遭參議院駁回，克林頓雖然確實撒謊，但不致於成為丟失總統職務的理由。而部分興致勃勃要把克林頓拉下台的共和黨員，包括金里奇自己，都被揭發背後都在搞婚外情。同年共和黨勝券在握的中期大選敗陣，損失多個席位。

共和黨被評擊過分點燃事件，把性醜聞無限伸延至憲法層面。而部分共和黨員其身不正被批評偽善，一場政治鬥爭以共和黨失敗告終。

克林頓最終承認自己最初撒謊，但最終未有因此丟失總統職位，共和黨的彈劾最終讓自己受損。（Getty Images）

2020年大選 選民需要的不是通俄調查

返回今天，倘若民主黨對特朗普作出彈劾，會否重現當年克林頓的結果？儘管通俄與性醜聞不同，情節更嚴重，但在缺乏直接通俄證據的情況下，可能促成彈劾的原因，仍在於特朗普撒謊及作偽證上。但這可以成為他下台的理由嗎？

可以確定的是，若然彈劾失敗，事件對民主黨的損傷可以十分嚴重，而這將會在2020年的總統大選中體現。

路透社分析指出，即使穆勒報告對特朗普不利，若過分吹噓，會讓選民認定聯邦調查局及司法部正聯手攻擊特朗普，為特朗普投下同情票，反而增加特朗普在2020年競逐連任中獲勝機會。

曾在奧巴馬年代協助制定競選策略，民主黨策略師卡多納（Maria Cardona）說道，選民其實並不太看重穆勒的報告：「他們要求候選人應重視，能對他們造成直接影響的政策，如醫保及高薪水的職位。」

1998年克林頓醜聞中，共和黨點火燒傷了自己。特朗普的通俄門會否發生同樣的事，仍未可得知，然而當下卻正上演同樣的前戲。

在2020年大選前引爆連串政治炸彈，若操作不當，炸傷的恐怕會是民主黨自己。